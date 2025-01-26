Коли у лютому 2025 треба змінити зачіску, а в які дні – не можна: місячний календар стрижок
Багато жінок плануючи свій похід в перукарню звертають увагу на місячний календар стрижок, оскільки завдяки ньому можна визнати хороші та невдалі дні для маніпуляцій з волоссям. Щоб стрижка добре носилася варто знати, в який період краще змінювати зачіску, а в які дні краще навіть не підрівнювати кінці.
Час та період стрижки може вплинути на ваш успіх в багатьох життєвих аспектах, пише 24 Канал. Завдяки місячному календарі можна обрати правильні дні, які принесуть в життя лише хороші події та оминути дні, які можуть привернути негативні події.
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Астрологи та езотерики переконані в тому, що календар стрижок справді має позитивний вплив на життя людини, тому до нього треба прислухатися й обирати похід до перукаря лише у вигідні дні, які покращать життя.
За місячним календарем на лютий 2025 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:
- Зростаючий Місяць – з 1 по 11 лютого;
- Повний Місяць – 12 лютого;
- Спадаючи Місяць – з 13 по 27 лютого;
- Новий Місяць – 28 лютого.
Варто враховувати особливості впливу Місяця, щоб покращити настрій та свій стан. У цьому допоможуть поради щодо правильних днів, які підкажуть найкращий час для стрижки чи фарбування волосся.
1 лютого – стрижка у цей день приверне у життя фінансове благополуччя.
2 лютого – нейтральний день для вкорочення волосся. Стрижка підвищить вашу впевненість у собі.
3 лютого – день не є надто вдалим для стрижки, відтермінуйте похід до перукаря.
4 лютого – утримайтеся від стрижки, адже можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.
5 лютого – поганий період для зміни зовнішнього вигляду, стрижки волосся чи нової зачіски.
6 лютого – якщо ви запланували великі зміни, то стрижка піде вам на користь.
7 лютого – стрижка посилить вашу харизму та підвищить впевненість у собі.
8 лютого – невдалий день для походу до перукаря, адже стрижка може призвести вас до розчарування.
9 лютого – стрижка та фарбування волосся зроблять вас більш успішними та працьовитими.
10 лютого – стрижка у цей день допоможе вирішити матеріальні питання та покращить стан вашого здоров’я.
11 лютого – стрижка у цей день допоможе вам вирішити проблеми у бізнесі.
12 лютого – астрологи не рекомендують стригти волосся сьогодні, адже у вас можуть виникнути фінансові проблеми.
13 лютого – утримайтеся від стрижки, бо в майбутньому у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
14 лютого – день не є надто вдалим для стрижки, відтермінуйте похід до перукаря.
15 лютого – якщо ви запланували значні зміни, то стрижка піде вам на користь.
16 лютого – стрижка посилить вашу харизму та підвищить впевненість у собі.
17 лютого – невдалий день для походу до перукаря, адже стрижка може призвести вас до розчарування.
19 лютого – стрижка та фарбування волосся зроблять вас більш успішними та працьовитими.
20 лютого – зміна іміджу допоможе вирішити матеріальні проблеми та врегулювати важливі питання.
21 лютого – астрологи не рекомендують в цей день стригти волосся, оскільки ви будете розчаровані новою зачіскою.
22 лютого – цей день сприятливий для зміни іміджу. Стрижка принесе гарний настрій та зробить вас ще красивішою.
23 лютого – зміна іміджу посилить вашу внутрішню енергію та красу.
24 лютого – стрижка у цей день прискорить ріст волосся, тому рекомендовано вкорочувати довжину лише тим, хто хоче змінити зачіску на певний час.
25 лютого – похід до перукаря у цей день може призвести до розчарування.
26 лютого – стрижка цього дня вийде ідеальною та покращить настрій.
27 лютого – не рекомендується у цей день відвідувати перукарню. Сьогодні несприятливий день для зміни іміджу.
28 лютого – невдалий день для походу до перукаря, адже стрижка може призвести вас до розчарування.