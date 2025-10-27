Місячний календар стрижок на листопад: коли стригти волосся, щоб привернути успіх
- У листопаді 2025 року найкращими днями для стрижки волосся є періоди зростаючого Місяця (1-4, 21-30 листопада) та повні (5 листопада).
- Період молодика (20 листопада) не підходить для стрижки, тоді як під час спадного Місяця (6-19 листопада) рекомендується стригти лише кінчики або робити корекцію зачіски.
Волосся завжди відіграє особливу увагу у зовнішності дівчат, тому багато хто звертає увагу на календар стрижок, щоб обрати найкращий день для походу в салон краси.
Кожна фаза Місяця має різний вплив на людину, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live. Правильно обраний день подарує волоссю блиск, сяйво, здоровий вигляд та навіть залучить у життя приємні події. А от невдалі дні треба оминати, бо вони здатні привернути певні неприємності.
За місячним календарем на листопад 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:
- Зростаючий Місяць: 1 – 4 листопада, 21 – 30 листопада;
- Повня: 5 листопада;
- Спадний Місяць: 6 – 19 листопада;
- Молодик: 20 листопада.
У які дні стригти волосся у листопаді?
Молодик
У цей час енергія є дуже слабкою, тому волосся краще не стригти, інакше воно стане тьмяним та ламким. Стрижка в цей день здатна обрізати енергію людини, тому похід до майстра варто відкласти. У Молодик можна наносити на волосся маски для живлення.
Зростаючий Місяць
Цей період вважається найкращим для стрижок та будь-якого догляду. Після підстригання пасма почнуть рости швидше й стануть густішими. Можна навіть фарбувати волосся й кардинально змінювати образ.
Повня
Цей день є енергетично насиченим. Стрижка матиме гарний вигляд, а волосся стане блискучим та міцним. Фахівці кажуть, що саме в цей день варто стригти волосся, щоб позбутися старої енергії та відпустити минуле.
Спадний Місяць
У цей період волосся після стрижки почне рости повільніше, тому краще стригти лише кінчики чи робити корекцію зачіски. Стригти волосся варто тим жінкам, які хочуть обрізати негатив на енергетичному рівні.
В езотериці волосся вважається провідником життєвої сили, тому зберігає емоції минулого. Відповідно стрижка – це не лише зміна зовнішності, але й ритуал оновлення, який може впливати на події у житті. Після стрижки можуть з’явитися бажані знайомства, потік грошей, зміна посади, переїзд та багато інших моментів.
Видання In Journal розповіло про кілька зачісок, які ніколи не виходять з моди. До списку входить французький боб, який відрізняється насиченою текстурою та об’ємом. Також актуальний є чубчик в поєднанні з довгим волоссям.
