Лунный календарь стрижек на ноябрь: когда стричь волосы, чтобы привлечь успех
- В ноябре 2025 года лучшими днями для стрижки волос являются периоды растущей Луны (1-4, 21-30 ноября) и полнолуния (5 ноября).
- Период новолуния (20 ноября) не подходит для стрижки, тогда как во время убывающей Луны (6-19 ноября) рекомендуется стричь только кончики или делать коррекцию прически.
Волосы всегда играют особое внимание во внешности девушек, поэтому многие обращают внимание на календарь стрижек, чтобы выбрать лучший день для похода в салон красоты.
Каждая фаза Луны имеет разное влияние на человека, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live. Правильно выбранный день подарит волосам блеск, сияние, здоровый вид и даже привлечет в жизнь приятные события. А вот неудачные дни надо обходить, потому что они способны привлечь определенные неприятности.
По лунному календарю на ноябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:
- Растущая Луна: 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября;
- Полнолуние: 5 ноября;
- Убывающая Луна: 6 – 19 ноября;
- Новолуние: 20 ноября.
В какие дни стричь волосы в ноябре?
Новолуние
В это время энергия очень слабая, поэтому волосы лучше не стричь, иначе они станут тусклыми и ломкими. Стрижка в этот день способна обрезать энергию человека, поэтому поход к мастеру стоит отложить. В Новолуние можно наносить на волосы питательные маски.
Растущая Луна
Этот период считается лучшим для стрижек и любого ухода. После подстригания пряди начнут расти быстрее и станут гуще. Можно даже красить волосы и кардинально менять образ.
Полнолуние
Этот день является энергетически насыщенным. Стрижка будет иметь хороший вид, а волосы станут блестящими и крепкими. Специалисты говорят, что именно в этот день стоит стричь волосы, чтобы избавиться от старой энергии и отпустить прошлое.
Убывающая Луна
В этот период волосы после стрижки начнут расти медленнее, поэтому лучше стричь только кончики или делать коррекцию прически. Стричь волосы стоит тем женщинам, которые хотят обрезать негатив на энергетическом уровне.
В эзотерике волосы считаются проводником жизненной силы, поэтому сохраняет эмоции прошлого. Соответственно стрижка – это не только изменение внешности, но и ритуал обновления, который может влиять на события в жизни. После стрижки могут появиться желаемые знакомства, поток денег, смена должности, переезд и многие другие моменты.
