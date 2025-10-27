Лунный календарь стрижек на ноябрь: когда стричь волосы, чтобы привлечь успех

Волосы всегда играют особое внимание во внешности девушек, поэтому многие обращают внимание на календарь стрижек, чтобы выбрать лучший день для похода в салон красоты.

Каждая фаза Луны имеет разное влияние на человека, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live. Правильно выбранный день подарит волосам блеск, сияние, здоровый вид и даже привлечет в жизнь приятные события. А вот неудачные дни надо обходить, потому что они способны привлечь определенные неприятности.

По лунному календарю на ноябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября;

: 1 – 4 ноября, 21 – 30 ноября; Полнолуние: 5 ноября;

5 ноября; Убывающая Луна: 6 – 19 ноября;

6 – 19 ноября; Новолуние: 20 ноября.

В какие дни стричь волосы в ноябре?

Новолуние

В это время энергия очень слабая, поэтому волосы лучше не стричь, иначе они станут тусклыми и ломкими. Стрижка в этот день способна обрезать энергию человека, поэтому поход к мастеру стоит отложить. В Новолуние можно наносить на волосы питательные маски.

Растущая Луна

Этот период считается лучшим для стрижек и любого ухода. После подстригания пряди начнут расти быстрее и станут гуще. Можно даже красить волосы и кардинально менять образ.

Полнолуние

Этот день является энергетически насыщенным. Стрижка будет иметь хороший вид, а волосы станут блестящими и крепкими. Специалисты говорят, что именно в этот день стоит стричь волосы, чтобы избавиться от старой энергии и отпустить прошлое.

Убывающая Луна

В этот период волосы после стрижки начнут расти медленнее, поэтому лучше стричь только кончики или делать коррекцию прически. Стричь волосы стоит тем женщинам, которые хотят обрезать негатив на энергетическом уровне.

В эзотерике волосы считаются проводником жизненной силы, поэтому сохраняет эмоции прошлого. Соответственно стрижка – это не только изменение внешности, но и ритуал обновления, который может влиять на события в жизни. После стрижки могут появиться желаемые знакомства, поток денег, смена должности, переезд и многие другие моменты.

Издание In Journal рассказало о нескольких прическах, которые никогда не выходят из моды. В список входит французский боб, который отличается насыщенной текстурой и объемом. Также актуальна челка в сочетании с длинными волосами.