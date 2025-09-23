Значна кількість людей наважується на зміну зачіски лише у сприятливі дні за місячним календарем – і цьому є пояснення. Правильно обраний час стрижки здатен позитивно вплинути на стан волосся та інші сфери життя.

Невдалі дні потрібно оминати, бо вони можуть погіршити самопочуття й навіть привернути в життя неприємності, пише 24 Канал.

Коли стригти волосся у жовтні?

Сприятлива дата не лише зробить волосся міцнішим, блискучим та здоровим, але й зарядить енергією та позитивом. Відстежуйте місячні фази, щоб підібрати дні для стрижки, підрізання кінчиків чи фарбування.

За місячним календарем на жовтень 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 5 та 22 – 31 жовтня;

: 1 – 5 та 22 – 31 жовтня; Повня : 6 жовтня;

: 6 жовтня; Спадний Місяць : 7 – 19 жовтня;

: 7 – 19 жовтня; Молодик: 20 жовтня.

З огляду на те, як Місяць впливає на енергію людини, рекомендуємо ознайомитися з найкращими днями для стрижки в жовтні.

1 жовтня – стрижка у цей день принесе благополуччя та красу.

2 жовтня – зачіска покращить добробут та надасть обличчю гарного кольору.

3 жовтня – стрижка цього дня надасть волоссю силу та енергію, а зовнішній вигляд кардинально зміниться.

4 жовтня – зачіска у цей день залучить неабияке щастя та радість.

5 жовтня – якщо зробити стрижку цього дня, у життя прийдуть безтурботні дні, гарний настрій та увага від оточуючих людей.

6 жовтня – стрижка цього дня притягуватиме обговорювання за спиною та сварки з близькими людьми.

7 жовтня – зачіска принесе у життя заможність та збільшення власності.

8 жовтня – від стрижки у цей день може появитися хворобливий вигляд

9 жовтня – стрижка цього дня погіршить стан здоров’я, притягне сварки з керівництвом та коханою людиною.

10 жовтня – не варто відвідувати перукаря у цей день, бо можливе погіршення вашого здоров’я.

11 жовтня – утримайтеся від стрижки в цей день, аби не накликати у своє життя неприємні емоції.

12 жовтня – стрижка волосся у цей день принесе вам щастя, а також залучить красу та здоров’я

13 жовтня – не рекомендується змінювати імідж в цей день, адже у вас можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

14 жовтня – утримайтеся від стрижки цього дня, адже вона може призвести до страхів, яких раніше у вас не було.

15 жовтня – волосся у цей день стригти не рекомендується.

16 жовтня – день не сприяє ні стрижкам, ні фарбуванню.

17 жовтня – оптимальний день для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

18 жовтня – поганий день для стрижки, відкладіть похід до перукаря на інший день.

19 жовтня – чудовий день для стрижки волосся, який приверне матеріальне благополуччя.

20 жовтня – неблагополучний час для стрижки волосся. Через деякий час воно стане ламким, тонким і почне випадати.

21 жовтня – рекомендовано у цей день відмовитись від походу до перукаря.

22 жовтня – стрижка в цей день принесе нещастя.

23 жовтня – нейтральний день для стрижки волосся, однак рости вони будуть швидко.

24 жовтня – несприятливий день для процедур з волоссям.

25 жовтня – особливий день для фарбування та стрижки волосся, адже саме в цей день, ваше натхнення та успіх підуть в гору.

26 жовтня – ідеальний час для стрижки волосся.

27 жовтня – візит до перукаря позитивно вплине на стан вашого здоров’я. Особлива користь буде від стрижки гарячими ножицями.

28 жовтня – в цей день можна підстригти кінчики, підрівняти волосся, однак кардинальних змін робити не рекомендується.

29 жовтня – стрижка цього дня може призвести до розчарування.

30 жовтня – в цей день дозволяється будь-яка маніпуляція з волоссям.

31 жовтня – сьогоднішній день вдалий для стрижки та фарбування волосся.

