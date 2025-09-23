Місячний календар стрижок на жовтень: у які дні можна йти до перукаря
- Сприятливі дні для стрижки в жовтні: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 31.
- Невдалі дні для стрижки: 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 29.
Значна кількість людей наважується на зміну зачіски лише у сприятливі дні за місячним календарем – і цьому є пояснення. Правильно обраний час стрижки здатен позитивно вплинути на стан волосся та інші сфери життя.
Невдалі дні потрібно оминати, бо вони можуть погіршити самопочуття й навіть привернути в життя неприємності, пише 24 Канал.
Читайте також Норковий мокко й черепаховий каштан: трендові відтінки волосся на осінь
Коли стригти волосся у жовтні?
Сприятлива дата не лише зробить волосся міцнішим, блискучим та здоровим, але й зарядить енергією та позитивом. Відстежуйте місячні фази, щоб підібрати дні для стрижки, підрізання кінчиків чи фарбування.
За місячним календарем на жовтень 2025 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:
- Зростаючий Місяць: 1 – 5 та 22 – 31 жовтня;
- Повня: 6 жовтня;
- Спадний Місяць: 7 – 19 жовтня;
- Молодик: 20 жовтня.
З огляду на те, як Місяць впливає на енергію людини, рекомендуємо ознайомитися з найкращими днями для стрижки в жовтні.
1 жовтня – стрижка у цей день принесе благополуччя та красу.
2 жовтня – зачіска покращить добробут та надасть обличчю гарного кольору.
3 жовтня – стрижка цього дня надасть волоссю силу та енергію, а зовнішній вигляд кардинально зміниться.
4 жовтня – зачіска у цей день залучить неабияке щастя та радість.
5 жовтня – якщо зробити стрижку цього дня, у життя прийдуть безтурботні дні, гарний настрій та увага від оточуючих людей.
6 жовтня – стрижка цього дня притягуватиме обговорювання за спиною та сварки з близькими людьми.
7 жовтня – зачіска принесе у життя заможність та збільшення власності.
8 жовтня – від стрижки у цей день може появитися хворобливий вигляд
9 жовтня – стрижка цього дня погіршить стан здоров’я, притягне сварки з керівництвом та коханою людиною.
10 жовтня – не варто відвідувати перукаря у цей день, бо можливе погіршення вашого здоров’я.
11 жовтня – утримайтеся від стрижки в цей день, аби не накликати у своє життя неприємні емоції.
12 жовтня – стрижка волосся у цей день принесе вам щастя, а також залучить красу та здоров’я
13 жовтня – не рекомендується змінювати імідж в цей день, адже у вас можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.
14 жовтня – утримайтеся від стрижки цього дня, адже вона може призвести до страхів, яких раніше у вас не було.
15 жовтня – волосся у цей день стригти не рекомендується.
16 жовтня – день не сприяє ні стрижкам, ні фарбуванню.
17 жовтня – оптимальний день для будь-яких маніпуляцій з волоссям.
18 жовтня – поганий день для стрижки, відкладіть похід до перукаря на інший день.
19 жовтня – чудовий день для стрижки волосся, який приверне матеріальне благополуччя.
20 жовтня – неблагополучний час для стрижки волосся. Через деякий час воно стане ламким, тонким і почне випадати.
21 жовтня – рекомендовано у цей день відмовитись від походу до перукаря.
22 жовтня – стрижка в цей день принесе нещастя.
23 жовтня – нейтральний день для стрижки волосся, однак рости вони будуть швидко.
24 жовтня – несприятливий день для процедур з волоссям.
25 жовтня – особливий день для фарбування та стрижки волосся, адже саме в цей день, ваше натхнення та успіх підуть в гору.
26 жовтня – ідеальний час для стрижки волосся.
27 жовтня – візит до перукаря позитивно вплине на стан вашого здоров’я. Особлива користь буде від стрижки гарячими ножицями.
28 жовтня – в цей день можна підстригти кінчики, підрівняти волосся, однак кардинальних змін робити не рекомендується.
29 жовтня – стрижка цього дня може призвести до розчарування.
30 жовтня – в цей день дозволяється будь-яка маніпуляція з волоссям.
31 жовтня – сьогоднішній день вдалий для стрижки та фарбування волосся.
Які стрижки в моді цієї осені?
- Цього сезону в моді стрижки, які підкреслюють елегантність та підходять для жінок різного віку.
- Популярні варіанти – чубчик-шторка, біксі, трініті, міні-муллет, та шеггі.