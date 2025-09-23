Лунный календарь стрижек на октябрь: в какие дни можно идти к парикмахеру
- Благоприятные дни для стрижки в октябре: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 31.
- Неудачные дни для стрижки: 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 29.
Значительное количество людей решается на смену прически только в благоприятные дни по лунному календарю – и этому есть объяснение. Правильно выбранное время стрижки способно положительно повлиять на состояние волос и другие сферы жизни.
Неудачные дни нужно обходить, потому что они могут ухудшить самочувствие и даже привлечь в жизнь неприятности, пишет 24 Канал.
Когда стричь волосы в октябре?
Благоприятная дата не только сделает волосы крепче, блестящими и здоровыми, но и зарядит энергией и позитивом. Отслеживайте лунные фазы, чтобы подобрать дни для стрижки, подрезания кончиков или окрашивания.
По лунному календарю на октябрь 2025 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:
- Растущая Луна: 1 – 5 и 22 – 31 октября;
- Полнолуние: 6 октября;
- Луна убывающая: 7 – 19 октября;
- Новолуние: 20 октября.
Учитывая то, как Луна влияет на энергию человека, рекомендуем ознакомиться с лучшими днями для стрижки в октябре.
1 октября – стрижка в этот день принесет благополучие и красоту.
2 октября – прическа улучшит благосостояние и придаст лицу красивый цвет.
3 октября – стрижка в этот день придаст волосам силу и энергию, а внешний вид кардинально изменится.
4 октября – прическа в этот день привлечет большое счастье и радость.
5 октября – если сделать стрижку в этот день, в жизнь придут беззаботные дни, хорошее настроение и внимание от окружающих людей.
6 октября – стрижка в этот день будет притягивать обсуждения за спиной и ссоры с близкими людьми.
7 октября – прическа принесет в жизнь состоятельность и увеличение собственности.
8 октября – от стрижки в этот день может появиться болезненный вид
9 октября – стрижка в этот день ухудшит состояние здоровья, притянет ссоры с руководством и любимым человеком.
10 октября – не стоит посещать парикмахера в этот день, потому что возможно ухудшение вашего здоровья.
11 октября – воздержитесь от стрижки в этот день, чтобы не навлечь в свою жизнь неприятные эмоции.
12 октября – стрижка волос в этот день принесет вам счастье, а также привлечет красоту и здоровье
13 октября – не рекомендуется менять имидж в этот день, ведь у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.
14 октября – воздержитесь от стрижки в этот день, ведь она может привести к страхам, которых раньше у вас не было.
15 октября – волосы в этот день стричь не рекомендуется.
16 октября – день не способствует ни стрижкам, ни окрашиванию.
17 октября – оптимальный день для любых манипуляций с волосами.
18 октября – плохой день для стрижки, отложите поход к парикмахеру на другой день.
19 октября – замечательный день для стрижки волос, который привлечет материальное благополучие.
20 октября – неблагополучное время для стрижки волос. Через некоторое время они станут ломкими, тонкими и начнут выпадать.
21 октября – рекомендовано в этот день отказаться от похода к парикмахеру.
22 октября – стрижка в этот день принесет несчастье.
23 октября – нейтральный день для стрижки волос, однако расти они будут быстро.
24 октября – неблагоприятный день для процедур с волосами.
25 октября – особый день для окрашивания и стрижки волос, ведь именно в этот день, ваше вдохновение и успех пойдут в гору.
26 октября – идеальное время для стрижки волос.
27 октября – визит к парикмахеру положительно повлияет на состояние вашего здоровья. Особая польза будет от стрижки горячими ножницами.
28 октября – в этот день можно подстричь кончики, подровнять волосы, однако кардинальных изменений делать не рекомендуется.
29 октября – стрижка в этот день может привести к разочарованию.
30 октября – в этот день разрешается любая манипуляция с волосами.
31 октября – сегодняшний день удачен для стрижки и окрашивания волос.
Какие стрижки в моде этой осенью?
- В этом сезоне в моде стрижки, которые подчеркивают элегантность и подходят для женщин всех возрастов.
- Популярные варианты – челка-шторка, бикси, тринити, мини-муллет, и шегги.