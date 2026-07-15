Детальніше модні ділові образи, які можна носити в офісі влітку – розповіло видання Cosmopolitan.
Ділові образи в офіс на літо
Справжнім хітом цього сезону стали благородні сатинові фактури. Щоб створити невимушений, але елегантний аутфіт, поєднайте атласну спідницю з контрастним бавовняним верхом. Наприклад, з класичною майкою або витонченим топом з високим горлом. Цей образ чудово завершать класичні чорні туфлі, які зазвичай припадають пилом у шафі.
Якщо ви віддаєте перевагу штанам, спробуйте побудувати розкішний монохромний "лук". Легкі штани вільного крою поєднайте з улюбленим топом та оверсайз-піджаком в одному колірному тоні. Додайте витончені прикраси, підбори, а на шию накиньте легкий літній шарф або тонку краватку.
Для створення бездоганного ділового вигляду інколи достатньо всього двох речей. Одягніть улюблену спідницю-олівець або модель А-силуету разом із сорочкою в тонку смужку, яка зараз переживає пік своєї популярності. Такий дует завжди виглядає строго, але надзвичайно свіжо.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Якщо прагнете додати літнього настрою за допомогою кольору, зверніть увагу на ніжну пастель. М'ятний, приглушений жовтий або блідо-рожевий жакет чи щільна сорочка стануть ідеальним верхнім шаром вашого образу. Щоб не перевантажувати вигляд, решту одягу залиште в глибокому чорному кольорі, а взуття підберіть точно в тон вашого яскравого жакета.
Стильні штани-балони також можна легко адаптувати до робочих буднів. Видання Cosmopolitan радить обирати однотонну стриману модель та комбінувати її з лаконічними балетками. Водночас наверх підійде базовий лонгслів, трикотажне поло або проста сорочка під класичний піджак. Також не забудьте підкреслити талію шкіряним ременем у колір жакета.
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