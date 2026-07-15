Детальніше модні ділові образи, які можна носити в офісі влітку – розповіло видання Cosmopolitan.

Ділові образи в офіс на літо

Справжнім хітом цього сезону стали благородні сатинові фактури. Щоб створити невимушений, але елегантний аутфіт, поєднайте атласну спідницю з контрастним бавовняним верхом. Наприклад, з класичною майкою або витонченим топом з високим горлом. Цей образ чудово завершать класичні чорні туфлі, які зазвичай припадають пилом у шафі.

Якщо ви віддаєте перевагу штанам, спробуйте побудувати розкішний монохромний "лук". Легкі штани вільного крою поєднайте з улюбленим топом та оверсайз-піджаком в одному колірному тоні. Додайте витончені прикраси, підбори, а на шию накиньте легкий літній шарф або тонку краватку.

Для створення бездоганного ділового вигляду інколи достатньо всього двох речей. Одягніть улюблену спідницю-олівець або модель А-силуету разом із сорочкою в тонку смужку, яка зараз переживає пік своєї популярності. Такий дует завжди виглядає строго, але надзвичайно свіжо.

Якщо прагнете додати літнього настрою за допомогою кольору, зверніть увагу на ніжну пастель. М'ятний, приглушений жовтий або блідо-рожевий жакет чи щільна сорочка стануть ідеальним верхнім шаром вашого образу. Щоб не перевантажувати вигляд, решту одягу залиште в глибокому чорному кольорі, а взуття підберіть точно в тон вашого яскравого жакета.

Стильні штани-балони також можна легко адаптувати до робочих буднів. Видання Cosmopolitan радить обирати однотонну стриману модель та комбінувати її з лаконічними балетками. Водночас наверх підійде базовий лонгслів, трикотажне поло або проста сорочка під класичний піджак. Також не забудьте підкреслити талію шкіряним ременем у колір жакета.

До речі, раніше ми писали про базові речі, які ніколи не вийдуть з моди.