У чому особливість напоїв від моделі для дорослих та скільки коштує пляшка її вина, розповідаємо далі.

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Як модель OnlyFans виготовляє вино

Авторка контенту для OnlyFans та "ікона фут-фетишу" Емілі Рей, яка заробляє понад 10 000 фунтів стерлінгів на місяць (понад 519 000 гривень), публікуючи спокусливі фотографії, випустила обмежену серію вина, виготовленого з винограду, розчавленого її ногами.

Напій під назвою "Simp Wine", що коштує 100 фунтів стерлінгів (понад 5 000 гривень), презентують як насичений каберне-совіньйон з нотами чорної вишні, чорної смородини та "ідеальних ніг".

Все це здається дуже сюрреалістичним. Той факт, що я топтала виноград, і він був розлитий у пляшки, це божевілля. У кожній пляшці є шматочок моєї ноги – я думаю, що це те, що сподобається любителям ніг,

– поділилась модель OnlyFans, описуючи давлення винограду ногами як один із найкращих днів у своєму житті.

Як дівчина чавила виноград ногами: дивіться відео

Водночас вона зазначила, що через цю ідею ледь не втратила життя. Рей пояснила, що після вичавлювання виноградна маса стає дуже слизькою, а бочка була вистелена пакетом для сміття. Намагаючись сексуально зійти на підлогу, модель почала падати.

Попри нелегкий процес Емілі відчуває привілей бути залученою до виготовлення вина і дякує своїм шанувальникам за підтримку.

Це приємне вино, у яке вкладено багато любові,

– ділиться дівчина.

Вона зауважує, що це крутий проєкт, і закликає всіх охочих долучитися до нього взяти пляшку, випити, розслабитися та насолодитися смаком.