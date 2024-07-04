Як вона виглядає зі вставними щелепами та чи така її особливість якось впливає на романтичне життя, розповідаємо далі.

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Як жінка живе без зубів

Користувачка тікток @To0thlessQueen, відео якої часто стають вірусними, має понад 400 000 підписників та без сорому показує їм свої вставні щелепи, зовсім не переймаючись через відсутність зубів.

У нещодавньому ролику жінка гордо демонструє свої вигини й зубні протези, а також стверджує, що відсутність зубів не заважає їй у стосунках.

Мені стало легше зустрічатися. Але я вже п'ять років зустрічаюся з однією і тією ж людиною. Але спочатку це надавало мені більше впевненості,

– розповіла вона, відповідаючи на запитання підписників про те, чи не стало їй важче знайомитися з чоловіками через зубні протези.

Як жінка виглядає без зубів: дивіться відео

Хоча дехто з підписників все ж розкритикував блогерку за відвертість, жінка не зважає на негативні коментарі, закріплюючи у профілі послання: "Ви прекрасні, незважаючи ні на що! Будьте вірні собі".

Водночас знайшлися й ті, хто підтримав тіктокерку. Жінки зі схожою проблемою ділися з нею своїм досвідом, зазначаючи, що їхні партнери-чоловіки також цілком задоволені.

"Мій чоловік точно не скаржиться", "Мій партнер сказав, що без зубів краще. Це справді так. Я читала, як інші хлопці говорять те саме на Reddit. Це підвищило мою впевненість", – писали вони.