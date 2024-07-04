Как она выглядит со вставными челюстями и влияет ли такая ее особенность как-то на романтическую жизнь, рассказываем далее.

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Как женщина живет без зубов

Пользовательница тикток @To0thlessQueen, видео которой часто становятся вирусными, имеет более 400 000 подписчиков и без стеснения показывает им свои вставные челюсти, совсем не переживая из-за отсутствия зубов.

В недавнем ролике женщина гордо демонстрирует свои изгибы и зубные протезы, а также утверждает, что отсутствие зубов не мешает ей в отношениях.

Мне стало легче встречаться. Но я уже пять лет встречаюсь с одним и тем же человеком. Но сначала это придавало мне больше уверенности,

– рассказала она, отвечая на вопрос подписчиков о том, не стало ли ей труднее знакомиться с мужчинами из-за зубных протезов.

Как женщина выглядит без зубов: смотрите видео

Хотя некоторые из подписчиков все же раскритиковали блогера за откровенность, женщина не обращает внимания на негативные комментарии, закрепляя в профиле послание: "Вы прекрасны, несмотря ни на что! Будьте верны себе".

В то же время нашлись и те, кто поддержал тиктокерку. Женщины с похожей проблемой делились с ней своим опытом, отмечая, что их партнеры-мужчины также вполне довольны.

"Мой муж точно не жалуется", "Мой партнер сказал, что без зубов лучше. Это действительно так. Я читала, как другие парни говорят то же самое на Reddit. Это повысило мою уверенность", – писали они.