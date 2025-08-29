У 2000-х роках акторка Ліндсі Лохан постійно змінювала свої зачіски: від світлих пасом з косим чубчиком до шикарного каре. Однак, саме її фірмова подовжена багатошарова стрижка залишила незабутнє враження у шанувальників.

Саме з нею акторка з'явилася на прем'єрі фільму "Сповідь підліткової королеви драми" у 2004-му. І цієї осені вона повертається в моду, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Яка стрижка з 2000-х буде модна цієї осені?

Культова стрижка епохи мала чубчик, майстерно розділений і укладений за допомогою круглої щітки з закрученими всередину локонами. Шари починалися від підборіддя і каскадом спадали вниз, а визначальною характеристикою зачіски Лохан був об'єм на маківці.

Цей образ став символічним для тренду "bump it", який домінував у той час. Решта волосся була підкручена за допомогою щипців для завивки, створюючи разючий контраст між об'ємним корінням та елегантно окресленими хвилями, що підкреслювали багатошарову стрижку.

На хвилі ностальгії ця стрижка має шанс стати популярною вже цієї осені. Так, Селена Гомес, вже викликала інтерес своєю вірусною стрижкою у стилі 90-х, яку вона продемонструвала минулого місяця. Це доводить те, що мода циклічна, і те, що колись носили тінейджерки з плакатів, знову жадане у салонах.

Якщо хочете повторити образ Лохан, попросіть у майстра довге волосся з м'якими шарами від рівня підборіддя, легке текстурування біля обличчя й природний рухливий силует,

– радить стиліст Франсіско Іглесіас.

Така стрижка підходить більшості форм обличчя й додає об'єму навіть тонкому волоссю.

Яскравий рудий відтінок, який прославив Ліндсі, може пасувати не всім відтінкам шкіри. Хоча він випромінює розкіш на світлому кольорі обличчя, брюнеткам краще обирати глибокі шоколадні відтінки з ледь помітним вишневим підтоном.

Які стрижки найкращі на осінь-2025?

Модними зачісками осені будуть різні варіації бобу, чубчик, динамічний боб, шеггі з шарами, гладка укладка, теплий блонд і шари у стилі 90-х років.

Варіантів на новий сезон є багато, тож кожен віднайде щось для себе.