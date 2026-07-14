Це легке та ніжне вбрання вже встигло стати справжнім хітом літнього гардероба. Про нього детальніше – пише видання Vogue.

Найтрендовіша сукня літа 2026 року

Такі сукні дуже легко впізнати на вулицях міста. Вони привертають увагу невагомими бавовняними або струменистими шовковими тканинами, максимально вільним силуетом та романтичними деталями. Особливого шарму їм додають витончене мереживо, автентична вишивкою, тонкі стрічки та дрібні рюші.

Головний секрет популярності цього одягу полягає у правильній стилізації. Саме продумані акценти допомагають перетворити домашню сорочку на модну міську сукню.

Щоб образ виглядав гармонійно та дорого, стильну "бабусину" сукню варто поєднувати з грубішими деталями. Зокрема, свій образ можна доповнити структурованим взуттям, наприклад, класичними лоферами або масивними відкритими сандалями.

А ідеально завершать аутфіт кілька виразних акцентних прикрас та якісна сумка із натуральної замші чи гладкої шкіри.

До речі, днями ми розповідали про "бабусин" аксесуар, який став головним хітом цього літа.