Найбажанішою стрижкою сезону став невимушений боб. Ця зачіска виглядає просто, природно, а назва говорить сама за себе. Стрижка має виглядати так, наче на укладку знадобилося не більше кількох хвилин.

Зачіска передбачає прийняття природної текстури волосся в поєднанні зі стрижкою боб, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Читайте також Трендові стрижки осені: зачіски невимовної краси на новий сезон

Як виглядає трендова зачіска сезону?

Любительки короткого волосся можуть забути про постійне випрямляння. М’які хвилі чи природні кучері можна залишити. Їх не обов’язково сушити феном, тож кінчики можуть завиватися у вільному порядку. У літню пору така зачіска стає особливо улюбленою, оскільки мінімізовує використання фену чи випрямляча.

Природний боб носить Джіджі Хадід та Кендалл Дженнер. Моделі вкрай рідко вкладають волосся у рівні пасма. Дівчата люблять, коли волосся зберігає природний вигляд, а природні хвильки додають об’єму й текстури.



Модна зачіска літа / Фото з інстаграму Джіджі Хадід

Модель Ельза Госк на власних прикладах показує, як може стильно та цікаво виглядати боб на тих дівчатах, які мають кучеряве волосся. Коротка довжина волосся з локонами виглядає так, наче над цією зачіскою чаклували у перукарні тривалий час. А от зміна проділу здатна створити бажаний об’єм.

Стрижка боб – це класика, яка ніколи не вийде з моди. Коротке волосся можуть носити молоді дівчата та жінки після 40 чи 50 років.

До слова, рекомендовано уникати дуже темних відтінків для фарбування волосся після 40 років, оскільки вони підкреслюють зморшки; світлі відтінки омолоджують.