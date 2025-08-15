Самой желанной стрижкой сезона стал непринужденный боб. Эта прическа выглядит просто, естественно, а название говорит само за себя. Стрижка должна выглядеть так, как будто на укладку понадобилось не более нескольких минут.

Прическа предусматривает принятие естественной текстуры волос в сочетании со стрижкой боб, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Как выглядит трендовая прическа сезона?

Любительницы коротких волос могут забыть о постоянном выпрямлении. Мягкие волны или естественные кудри можно оставить. Их не обязательно сушить феном, поэтому кончики могут завиваться в свободном порядке. В летнее время такая прическа становится особенно любимой, поскольку минимизирует использование фена или выпрямителя.

Естественный боб носит Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер. Модели крайне редко укладывают волосы в ровные пряди. Девушки любят, когда волосы сохраняют естественный вид, а естественные волны добавляют объема и текстуры.

Модель Эльза Хоск на собственных примерах показывает, как может стильно и интересно выглядеть боб на тех девушках, которые имеют вьющиеся волосы. Короткая длина волос с локонами выглядит так, как будто над этой прической колдовали в парикмахерской длительное время. А вот изменение пробора способно создать желаемый объем.

Стрижка боб – это классика, которая никогда не выйдет из моды. Короткие волосы могут носить молодые девушки и женщины после 40 или 50 лет.

К слову, рекомендуется избегать очень темных оттенков для окрашивания волос после 40 лет, поскольку они подчеркивают морщины; светлые оттенки омолаживают.