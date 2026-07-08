Дівчата в усьому світі масово відмовляються від класики на користь соковитого поєднання томатно-червоного та глибокого фіолетового кольорів. Цей дует виявився настільки самобутнім, що миттєво перетворився на новий синонім елегантності й розкоші, розповідає видання Vogue.

Найсміливіше кольорове поєднання літа 2026 року

Щоб комбінація цих відтінків не виглядала надмірною, модниці знайшли ідеальний баланс – вони обирають речі дуже простого крою. Звичайні червоні штани чи лаконічні спідниці чудово поєднуються з фіолетовими топами, які мають цікаві акценти на кшталт оголених плечей або асиметрії. Особливу увагу варто звернути на атласні тканини, адже завдяки своєму м'якому блиску вони легко перетворюють навіть буденний образ на вишукане вечірнє вбрання.

Впроваджувати тренд у життя можна поступово. Дизайнери брендів Alaïa та Celine, наприклад, радять використовувати один із кольорів лише як точковий акцент. Ви можете одягнути стриманий фіолетовий костюм, але розбавити його томатно-червоними туфлями, сумкою чи масивною прикрасою. Оскільки мінімалістичні форми не перевантажують око, такий прийом дозволяє кольору розкритися на повну.

Для тих, хто любить бути в центрі уваги, модний дім Valentino пропонує сміливіші пропорції. Поєднання червоного верху та фіолетових шкіряних штанів одразу створює сильний подіумний ефект і чітко передає настрій сезону. Ця тенденція вкотре доводить, що нестандартні контрасти освіжають стиль набагато краще за звичні й передбачувані рішення.

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