Він здатний здивувати навіть найзавзятіших модників. Про нього детальніше – пише видання Vogue.

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Який колір буде в тренді у 2027 році?

Цією сенсацією став цибулево-рожевий колір – приглушений, майже пудровий відтінок із теплою мідною нотою. Він виявився доволі універсальним, адже модельєри продемонстрували безліч варіантів його стилізації. Цей тон має чудовий вигляд як самостійно у більш насиченому, яскравому варіанті, так і в різноманітних цікавих комбінаціях.

Експерти пропонують сміливо поєднувати новий відтінок з блискучим срібним кольором для святкових виходів або міксувати його з іншими, класичними варіантами рожевої палітри.

Для спокійніших та елегантніших образів цибулево-рожевий тон радять доповнювати ніжним пісочним чи теплим персиковим кольорами.

Провідні дизайнери Dior, Prada, Dries Van Noten і Dolce&Gabbana вже активно використовують ці поєднання в нових колекціях одягу, особливо в чоловічих жакетах. Так, стилісти довели, що цей складний відтінок легко претендує на головне місце у гардеробі.

До речі, днями наша редакція писала про дивне взуття з 90-х, яке повертається в моду.