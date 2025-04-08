Яке взуття буде в моді у 2025 році: вони універсальні та зручні

Щоб додати образам жіночності, стилісти радять звертати увагу не лише на речі, але й на взуття. В середині квітня вже можна забувати про чоботи й надавати перевагу легкому взуттю.

У 2025 році дизайнери вирішили відійти від класики, але вже ж таки створити комфортне й вишукане взуття, в якому завжди буде зручно, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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У тренді цього року нові силуети та кольори, а також універсальні кросівки та вишукані варіанти взуття на підборах.

Атласні балетки

Гладка текстура робить атласне взуття досить вишуканим. Туфлі чи мюлі ідеально підійдуть для вечірніх виходів, оскільки чудово поєднаються з елегантним вбранням.

Слінгбеки із закритим носком

Взуття поєднує в собі сучасний стиль та класику. Слінгбеки добре пасують до ділових костюмів, вечірніх суконь чи широких джинсів. Завдяки невисоким підборам вам буде доволі зручно, а образи вийдуть легкими та жіночними.

Яскраві кросівки

Цього сезону яскраві кросівки набудуть особливої популярності. У тренді буде смарагдовий, вишневий, блакитний та пастельні відтінки. Такі кросівки чудово освіжать образи й дозволять створити цікаві аутфіти.

Балетки в сіточку

Таке взуття почало набирати популярності ще минулого року й залишиться актуальним. Балетки в сітку додадуть невагомості й витонченості, тому чудово підійдуть для теплих весняних днів. Одягати такі балетки можна під костюми, джинси, спідниці чи шорти-бермуди.

Сандалі тонги

Сандалі з тонкими ремінцями знову повертаються в моду. Вони прості, мінімалістичні й будуть ультрамодними. Красиво таке взуття виглядає з довгими спідницями, шортами чи строгими костюмами.

Якщо хочеться додати до свого образу щось особливе, то радимо звернути увагу на трендові американські кросівки Autry Medalist з'явились в Лос-Анджелесі, які мають ретро дизайн з 1980-х та популярні серед зірок.