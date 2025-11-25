Чотири пари чобіт, які будуть найчастіше носити цієї зими

До календарної зими залишилося зовсім трохи, тож вже час придивитися до трендового взуття, яке поєднує в собі класику та сучасну естетику. Чоботи вже стали не лише необхідністю, але й центральним акцентом будь-якого образу.

Красиві чоботи здатні зробити навіть найпростіший образ – стильним та продуманим, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Модні конспекти".

Які чоботи обрати на зиму?

Жокейські чоботи

Модель, що натхнення верховою їздою, залишається поза часом. Таке взуття ідеально поєднується з жакетами, вузькими штанами, джинсами чи лосинами. Носити такі чоботи можна під пуховики, дублянки, шуби чи пальта.

Чоботи-панчохи

Після багаторічної перерви, у моду повертаються чоботи-панчохи, які можна носити з шортами, короткими спідницями чи сукнями.

Чоботи-слатчі

Ці чоботи додадуть вишуканості та ефектності будь-якому образу. Звичайний базовий комплект з такими образами набуде стильного та завершеного вигляду.

Ковбойки

Чоботи продовжують залишатися популярними. Можна обирати взуття з декорованою вестерн-естетикою, яка завжди додає аутфітам характеру та вписується у різні стилі.

Завдяки цьому взуттю вдасться створити безліч цікавих образів взимку. Усі вони комфортні, зручні та стильно виглядають.

Як виглядають модні чоботи: дивіться відео

Дизайнер Андре Тан у своєму інстаграмі розповів про антитрендове взуття. За його словами, з моди вже вийшли чопери, чоботи з масивною підошвою та анімалістичним принтом. Цього сезону популярними є чимало красивих чобіт, тому варто оминати ці небажані пари. А ще ці чоботи виглядають досить дешево й спрощують навіть найдорожчий образ. Краще купувати щось оптимальне й нейтральне.

Які ще новинки варто знати?