Чотири пари чобіт, які будуть найчастіше носити цієї зими
- До зими залишилося небагато, і настав час вибрати модні чоботи, які поєднують класику та сучасність.
- Найпопулярнішими моделями цієї зими будуть жокейські чоботи, чоботи-панчохи, чоботи-слатчі та ковбойки.
До календарної зими залишилося зовсім трохи, тож вже час придивитися до трендового взуття, яке поєднує в собі класику та сучасну естетику. Чоботи вже стали не лише необхідністю, але й центральним акцентом будь-якого образу.
Красиві чоботи здатні зробити навіть найпростіший образ – стильним та продуманим, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Модні конспекти".
Які чоботи обрати на зиму?
Жокейські чоботи
Модель, що натхнення верховою їздою, залишається поза часом. Таке взуття ідеально поєднується з жакетами, вузькими штанами, джинсами чи лосинами. Носити такі чоботи можна під пуховики, дублянки, шуби чи пальта.
Чоботи-панчохи
Після багаторічної перерви, у моду повертаються чоботи-панчохи, які можна носити з шортами, короткими спідницями чи сукнями.
Чоботи-слатчі
Ці чоботи додадуть вишуканості та ефектності будь-якому образу. Звичайний базовий комплект з такими образами набуде стильного та завершеного вигляду.
Ковбойки
Чоботи продовжують залишатися популярними. Можна обирати взуття з декорованою вестерн-естетикою, яка завжди додає аутфітам характеру та вписується у різні стилі.
Завдяки цьому взуттю вдасться створити безліч цікавих образів взимку. Усі вони комфортні, зручні та стильно виглядають.
Як виглядають модні чоботи: дивіться відео
Дизайнер Андре Тан у своєму інстаграмі розповів про антитрендове взуття. За його словами, з моди вже вийшли чопери, чоботи з масивною підошвою та анімалістичним принтом. Цього сезону популярними є чимало красивих чобіт, тому варто оминати ці небажані пари. А ще ці чоботи виглядають досить дешево й спрощують навіть найдорожчий образ. Краще купувати щось оптимальне й нейтральне.
Які ще новинки варто знати?
П'ять стильних варіантів светрів на зиму включають вкорочений светр, класичний об'ємний светр, монохромні комплекти, текстурні светри та светри з візерунком Аргайл.
Андре Тан назвав трендові принти сезону: клітинка, горошок, смужка, "перець з сіллю". Клітинка додає образу елегантності, горошок – романтичності, смужка – динамічності, а Аргайл популярний серед європейських модниць.
