Четыре пары сапог, которые будут чаще всего носить этой зимой
- До зимы осталось немного, и пришло время выбрать модные сапоги, которые сочетают классику и современность.
- Самыми популярными моделями этой зимой будут жокейские сапоги, сапоги-чулки, сапоги-слатчи и ковбойки.
До календарной зимы осталось совсем немного, поэтому уже пора присмотреться к трендовой обуви, которая сочетает в себе классику и современную эстетику. Сапоги уже стали не только необходимостью, но и центральным акцентом любого образа.
Красивые сапоги способны сделать даже самый простой образ – стильным и продуманным, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Модные конспекты".
Читайте также С какой обувью носить джинсы осенью: стильные примеры
Какие сапоги выбрать на зиму?
Жокейские сапоги
Модель, вдохновленная верховой ездой, остается вне времени. Такая обувь идеально сочетается с жакетами, узкими брюками, джинсами или лосинами. Носить такие сапоги можно под пуховики, дубленки, шубы или пальто.
Сапоги-чулки
После многолетнего перерыва, в моду возвращаются сапоги-чулки, которые можно носить с шортами, короткими юбками или платьями.
Сапоги-слатчи
Эти сапоги придадут изысканности и эффектности любому образу. Обычный базовый комплект с такими образами приобретет стильный и завершенный вид.
Ковбойки
Сапоги продолжают оставаться популярными. Можно выбирать обувь с декорированной вестерн-эстетикой, которая всегда добавляет аутфитам характера и вписывается в различные стили.
Благодаря этой обуви удастся создать множество интересных образов зимой. Все они комфортные, удобные и стильно выглядят.
Как выглядят модные сапоги: смотрите видео
Дизайнер Андре Тан в своем инстаграме рассказал об антитрендовой обуви. По его словам, из моды уже вышли чопперы, сапоги с массивной подошвой и анималистическим принтом. В этом сезоне популярны немало красивых сапог, поэтому стоит обходить эти нежелательные пары. А еще эти сапоги выглядят довольно дешево и упрощают даже самый дорогой образ. Лучше покупать что-то оптимальное и нейтральное.
Какие еще новинки стоит знать?
Пять стильных вариантов свитеров на зиму включают укороченный свитер, классический объемный свитер, монохромные комплекты, текстурные свитера и свитера с узором Аргайл.
Андре Тан назвал трендовые принты сезона: клетка, горошек, полоска, "перец с солью". Клетка придает образу элегантности, горошек – романтичности, полоска – динамичности, а Аргайл популярен среди европейских модниц.
Частые вопросы
Какие модели сапог являются популярными для зимы?
Популярными моделями для зимы являются жокейские сапоги, сапоги-чулки, сапоги-слатчи и ковбойки – каждая из которых добавляет уникальности и стиля к образу.
С какими вещами можно сочетать жокейские сапоги?
Жокейские сапоги можно сочетать с жакетами, узкими брюками, джинсами или лосинами. Они выглядят гармонично под пуховики, дубленки, шубы или пальто.
Как играют сапоги-слатчи в создании образа?
Сапоги-слатчи добавляют изысканности и эффектности любому образу, делая обычный базовый комплект стильным и завершенным.