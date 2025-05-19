Трендові джинси на літо 2025: без них модницями не обійтися

Дівчата люблять красиво одягатися, втім серед всіх можливих фасонів штанів, джинси посідають особливе місце. Тепер замість однієї пари модниці можуть додавати чимало інших стильних варіанітів.

Діапазон моделей коливається від прямих класичних джинсів – до екстравеликих та мішкуватих, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. За версією інфлюенсерок, в моді буде кілька фасонів джинсів, тому радимо звернути увагу саме на них.

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Прямі джинси з підкатами

Вільні прямі джинси з підкатами у світло-блакитному кольорі цього року є дуже популярними. Носіть їх з чорним світшотом, чорними мокасинами та плетеною сумкою.

Класичні прямі сині джинси

Ці джинси є досить універсальними, тому в них доречно піти на прогулянку парком чи на звану вечерю до ресторану. Плюсом цих джинсів є те, що вони ніколи не набриднуть. Стилізувати їх можна з джинсовими сорочками, жакетами та красивими замшевими лоферами.

Довгі джинси

Подовжені джинси чудово витягують силует й додають кілька сантиметрів зросту. Можна носити з кросівками чи туфлями на підборах. Головне – підібрати модель, яка вам пасує.

Білі джинси

Літо – ідеальна пора для носіння світлих джинсів, які чудово освіжають міські образи. Можна створювати монохромні аутфіти, або поєднувати з контрастними речима – лакованою коричневою курткою чи плюшевою сумкою.

Чорні джинси з високою талією

Такі джинси в тандемі з будь-яким верхом стануть гарним поєднанням на літню пору. Стилісти радять доповнювати образ поясом, прикрасами й гостроносими туфлями.

Екстравеликі джинси

Джинси цього фасону мають бути не просто мішкуватими, а мати перебільшений силует й нагадувати штани палаццо.

Окрім джинсів, радимо звернути увагу на модні штани цього літа. У представленій добірці – найцікавіші варіанти, які ідеально поєднаються з блузами, сорочками, лонгслівами, майками чи футболками.