Кожного сезону дизайнери підносять певний відтінок на п’єдестал та представляють в різних фактурах й нових варіантах стилізації, пише 24 Канал з посиланням на Harpers Bazaar.

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З настанням весни ми змінимо глибокий бургунді на стриманий хакі й насичений індиго, а також на пастельні пудрово-рожеві відтінки й небесно-блакитні чи фісташкові тони.

До речі! Вже незабаром всі ми будемо носити шорти влітку, тож в нашому матеріалі ми розповіли про найпопулярніші фасони.

Пудрово-рожевий

Стилісти кажуть, що цей відтінок стане головним цього сезону. Тут важливо розуміти, що в тренді буде не яскравий відтінок Barbie, а ніжний пудрово-рожевий. Дизайнери підносять цей легкий відтінок на новий рівень за допомогою тюлю, шифону та органзи.



Красиві кольори на 2025 рік / Фото Harpers Bazaar

Небесно-блакитний

Цей відтінок був широко представлений на подіумах весняно-літнього сезону. У блакитному відтінку створені прозорі тюлеві сукні, ділові костюми та предмети спортивного гардероба.



Модні кольори на 2025 рік / Фото Harpers Bazaar

Ніжний фісташковий

Відтінок є романтичним та водночас свіжим. Він асоціюється з теплим сонцем та розквітом природи. Дизайнери використовують не лише сатин та прозорі тканини, але й лаковану шкіру, яка виглядає досить красиво.



Красиві кольори на 2025 рік / Фото Harpers Bazaar

Вершково-жовтий

Колір набув популярності ще минулого сезону й продовжить залишатися популярним в цю пору року. Зверніть увагу на поєднання глянцевої ніжно-жовтої спідниці з бежевою футболкою.



Стильні кольори на 2025 рік / Фото Harpers Bazaar

Лавандовий

Палітру пастельних тонів завершує лавандовий відтінок, який досі не втрачає свого шарму. Красиво виглядають в лавандовому сатинові сукні та напівпрозорий трикотаж.



Красиві кольори на 2025 рік / Фото Harpers Bazaar

Сливовий

До переліку трендів на весняно-літній сезон увійшов красивий сливовий відтінок. Він вишуканий, тож чудово підкреслює форми в одязі. Особливо ефектно виглядає на шкіряних куртках та штанних костюмах.



Красиві кольори на 2025 рік / Фото Harpers Bazaar