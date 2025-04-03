Каждый сезон дизайнеры возносят определенный оттенок на пьедестал и представляют в различных фактурах и новых вариантах стилизации, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar.

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С наступлением весны мы изменим глубокий бургунди на сдержанный хаки и насыщенный индиго, а также на пастельные пудрово-розовые оттенки и небесно-голубые или фисташковые тона.

Кстати! Уже скоро все мы будем носить шорты летом, поэтому в нашем материале мы рассказали о самых популярных фасонах.

Пудрово-розовый

Стилисты говорят, что этот оттенок станет главным в этом сезоне. Здесь важно понимать, что в тренде будет не яркий оттенок Barbie, а нежный пудрово-розовый. Дизайнеры преподносят этот легкий оттенок на новый уровень с помощью тюля, шифона и органзы.



Красивые цвета на 2025 год / Фото Harpers Bazaar

Небесно-голубой

Этот оттенок был широко представлен на подиумах весенне-летнего сезона. В голубом оттенке созданы прозрачные тюлевые платья, деловые костюмы и предметы спортивного гардероба.



Модные цвета на 2025 год / Фото Harpers Bazaar

Нежный фисташковый

Оттенок является романтическим и одновременно свежим. Он ассоциируется с теплым солнцем и расцветом природы. Дизайнеры используют не только сатин и прозрачные ткани, но и лакированную кожу, которая выглядит достаточно красиво.



Красивые цвета на 2025 год / Фото Harpers Bazaar

Сливочно-желтый

Цвет приобрел популярность еще в прошлом сезоне и продолжит оставаться популярным в это время года. Обратите внимание на сочетание глянцевой нежно-желтой юбки с бежевой футболкой.



Стильные цвета на 2025 год / Фото Harpers Bazaar

Лавандовый

Палитру пастельных тонов завершает лавандовый оттенок, который до сих пор не теряет своего шарма. Красиво смотрятся в лавандовом сатиновые платья и полупрозрачный трикотаж.



Красивые цвета на 2025 год / Фото Harpers Bazaar

Сливовый

В перечень трендов на весенне-летний сезон вошел красивый сливовый оттенок. Он изысканный, поэтому прекрасно подчеркивает формы в одежде. Особенно эффектно смотрится на кожаных куртках и брючных костюмах.



Красивые цвета на 2025 год / Фото Harpers Bazaar