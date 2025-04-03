Як виглядають наймодніші кольори 2025 року: найкращі варіанти
- Наймодніші кольори 2025 року включають пудрово-рожевий, небесно-блакитний, ніжний фісташковий, вершково-жовтий, лавандовий та сливовий.
- Ці відтінки представлені в різних тканинах і стилізаціях, таких як тюль, шифон, сатин, а також у шкіряних виробах.
- Пудрово-рожевий та небесно-блакитний особливо популярні в сукнях та спортивному одязі, тоді як фісташковий та сливовий підкреслюють форми в куртках і костюмах.
Попри те, що ми постійно говоримо про модні новинки, кольори залишаються важливою складовою актуального гардероба. Саме відтінки здатні визначити настрій усього сезону, задають тон вашому стилю й транслюють характер.
Кожного сезону дизайнери підносять певний відтінок на п’єдестал та представляють в різних фактурах й нових варіантах стилізації, пише 24 Канал з посиланням на Harpers Bazaar.
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З настанням весни ми змінимо глибокий бургунді на стриманий хакі й насичений індиго, а також на пастельні пудрово-рожеві відтінки й небесно-блакитні чи фісташкові тони.
До речі! Вже незабаром всі ми будемо носити шорти влітку, тож в нашому матеріалі ми розповіли про найпопулярніші фасони.
Пудрово-рожевий
Стилісти кажуть, що цей відтінок стане головним цього сезону. Тут важливо розуміти, що в тренді буде не яскравий відтінок Barbie, а ніжний пудрово-рожевий. Дизайнери підносять цей легкий відтінок на новий рівень за допомогою тюлю, шифону та органзи.
Красиві кольори на 2025 рік / Фото Harpers Bazaar
Небесно-блакитний
Цей відтінок був широко представлений на подіумах весняно-літнього сезону. У блакитному відтінку створені прозорі тюлеві сукні, ділові костюми та предмети спортивного гардероба.
Модні кольори на 2025 рік / Фото Harpers Bazaar
Ніжний фісташковий
Відтінок є романтичним та водночас свіжим. Він асоціюється з теплим сонцем та розквітом природи. Дизайнери використовують не лише сатин та прозорі тканини, але й лаковану шкіру, яка виглядає досить красиво.
Красиві кольори на 2025 рік / Фото Harpers Bazaar
Вершково-жовтий
Колір набув популярності ще минулого сезону й продовжить залишатися популярним в цю пору року. Зверніть увагу на поєднання глянцевої ніжно-жовтої спідниці з бежевою футболкою.
Стильні кольори на 2025 рік / Фото Harpers Bazaar
Лавандовий
Палітру пастельних тонів завершує лавандовий відтінок, який досі не втрачає свого шарму. Красиво виглядають в лавандовому сатинові сукні та напівпрозорий трикотаж.
Красиві кольори на 2025 рік / Фото Harpers Bazaar
Сливовий
До переліку трендів на весняно-літній сезон увійшов красивий сливовий відтінок. Він вишуканий, тож чудово підкреслює форми в одязі. Особливо ефектно виглядає на шкіряних куртках та штанних костюмах.