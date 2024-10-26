Стилістка Юліко у своєму інстаграмі розповіла, що в трійку кольорів волосся на осінь 2024 входять відтінки "гіркий шоколад", світлий русявий та натуральний рудий. За її словами, кожен з цих кольорів має свою особливу привабливість й має неабияку популярність через універсальність і природний вигляд.

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Спробуємо дізнатися більше про кожен колір, щоб віднайти для себе той єдиний відтінок, який найкраще вам підійде.

Гіркий шоколад

Глибокий, насичений коричневий колір надає образу елегантності й витонченості. Підходить відтінок "гіркий шоколад" для будь-якого сезону та створює ефект густого й блискучого волосся. Стилістка зазначила, що колір підійде всім жінкам, які хочуть мати насичений природний колір.

Світлий русявий

Цей природний відтінок між світлим й темно-русявим виглядає досить природно й чудово підійде тим, хто хоче мати натуральний вигляд. Він відображає тенденцію до простоти та природної краси, яка є актуальною в сучасних трендах.

Натуральний рудий

Такий яскравий відтінок має мідні та червоні нотки. Натуральний рудий колір залишається в тренді завдяки своїй унікальності та виразності. Він здатен чудово підкреслювати індивідуальність, а багато жінок обирають цей відтінок для створення яскравого, але природного вигляду.

Стилістка Юліко зазначила, що ці кольори популярними є через свій природний вигляд та здатність підкреслювати природну красу та риси обличчя.