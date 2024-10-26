Стилист Юлико в своем инстаграме рассказала, что в тройку цветов волос на осень 2024 входят оттенки "горький шоколад", светлый русый и натуральный рыжий. По ее словам, каждый из этих цветов имеет свою особую привлекательность и пользуется большой популярностью из-за универсальности и естественного вида.

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Попробуем узнать больше о каждом цвете, чтобы найти для себя тот единственный оттенок, который лучше всего вам подойдет.

Горький шоколад

Глубокий, насыщенный коричневый цвет придает образу элегантности и утонченности. Подходит оттенок "горький шоколад" для любого сезона и создает эффект густых и блестящих волос. Стилист отметила, что цвет подойдет всем женщинам, которые хотят иметь насыщенный естественный цвет.

Светлый русый

Этот естественный оттенок между светлым и темно-русым выглядит достаточно естественно и прекрасно подойдет тем, кто хочет иметь натуральный вид. Он отражает тенденцию к простоте и естественной красоте, которая является актуальной в современных трендах.

Натуральный рыжий

Такой яркий оттенок имеет медные и красные нотки. Натуральный рыжий цвет остается в тренде благодаря своей уникальности и выразительности. Он способен прекрасно подчеркивать индивидуальность, а многие женщины выбирают этот оттенок для создания яркого, но естественного вида.

Стилист Юлико отметила, что эти цвета популярны из-за своего естественного вида и способности подчеркивать естественную красоту и черты лица.