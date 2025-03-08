Трендові парфуми 2025 року: це справжній магніт для чоловіків

Є певні аромати, які здатні підкорити серце чоловіка. Парфуми є приємним додатком до образу жінки, який може натякнути на смаки особистості. Пошук ароматів часом буває справжнім викликом, тому розповідаємо про кілька запахів, які є трендовими цього року.

Для тих хто хоче підібрати для себе особливий запах, радимо звернути увагу на трендові варіанти, які зараз найчастіше обирають для себе дівчата, пише 24 Канал.

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Black Opium Over Red, Yves Saint Laurent

Нова версія класичного запаху в центрі композиції має насичену й соковиту стиглу вишню, яка дуже гарно працює в парі із зеленим мандарином. Такий дует освіжає, тонізує й дозволяє повністю зануритися в літо.



Чудові аромати для жінок / Фото Fragrantica

Suite 302 eau de parfum, Victoria Beckham Beauty

Цей парфум підійде для тих, хто любить чуттєві аромати. Запах оповитий нотами чорної вишні та червоного перцю, у середніх нотах є фіалка й троянда, а базові ноти наповнені чорною шкірою й тютюном. Парфум змінюється від солодкого до м’якого й чудово передає дух романтики.



Бездоганні аромати для жінок / Фото Fragrantica

Pomegranate Noir, Jo Malone

Цей теплий та вишуканий деревний парфум має нотку солодкої пряності, який здатен залишатися на шкірі годинами й тішити своїм ароматом впродовж всього дня.



Чудові аромати для жінок / Фото Fragrantica

Byredo Inflorescence Eau de Parfum

Цей парфум оповитий справжнім букетом квітів, у якому міститься свіжий жасмин, а в основі вже легші ноти – пелюстки троянд й рожева фрезія. Аромат був створений наче на початок весни, коли всі хочуть пахнути свіжими й ароматними квітами.



Ефектні аромати для жінок / Фото Fragrantica

Libre від Yves Saint Laurent

Аромат наповнений нотами лаванди, ваніллю, амброю й квітами апельсина. Запах є доволі сексуальним, квітковим та свіжим й здатен не лише заінтригувати, але й закохати в себе.



Чудові аромати для жінок / Фото Fragrantica

Квіткові парфуми завжди наповнені елегантною ноткою, а свіжі цитрусові аромати надають енергії й відчуття чистоти, тому обирайте те, що вам найбільше до вподоби.