З чим носити шорти цього літа: красиві образи, які треба повторити

Шорти є незамінним елементом літнього гардероба. Часом не вистачає ідей щодо їхньої стилізації, втім модні експерти вже визначили цікаві образи, які варто повторити в літню пору.

Шорти дещо складніше стилізувати, ніж джинси й штани, та якщо придивитися до модних образів, то можна легко повторити красивий аутфіт, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Потрібно лише правильно підібрати крій та тканину, щоб насолоджуватися улюбленим елементом гардероба. Стильні дівчата вже встигли продемонструвати виходи, які можна легко повторити.

До слова! Нещодавно ми розповіли, як виглядають наймодніші спідниці літа. У матеріалі є кілька образів, які можна легко приміряти на собі.

Лляна сорочка + босоніжки

Носіть шорти з сорочкою в одному відтінку й доповнюйте мінімалістичними босоніжками й сонцезахисними окулярами. Для того, щоб додати трішки літнього вайбу, приміряйте сумку з рафії.

Блейзер + шорти

Жакет є в гардеробі у кожної дівчини, тому для створення красивого образу, радимо поєднувати його ж такими ж елегантними шортами та мінімалістичними сланцями.

Шорти + жилетка

Кілька останніх років з моди не виходять жилети, які стали модними з приходом стилю Old Money. Окрім джинсів та спідниць, радимо поєднувати її з шортами. Виглядає такий образ красиво й ніжно.

До речі, поєднувати шорти можна з різними взуттям, так само як і з джинсами. Доповнюйте цю річ гардероба різними видами взуття, такими як балетки Mary Jane, сітчасті балетки, ретрокросівки та туфлі з низькими підборами.