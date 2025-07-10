Трендові шорти літа: наймодніша добірка, яка варта уваги
- Три головні фасони шортів цього літа: боксерські шорти, бермуди та костюмні шорти, що поєднують тренди та практичність.
- Ці шорти можна стилізувати з різноманітним взуттям та базовими речами гардероба для створення модного образу.
У спекотні дні улюблені джинси відходять на другий план, оскільки в хід йдуть шорти. Вони допомагають легше тілу перенести високу температуру та є комфортними у носінні. Цього року радимо звертати увагу на 3 головні фасони, які носять більшість модниць.
Представлені моделі поєднують в собі тренди та практичність, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Їх легко поєднувати з базовими речами гардероба та стилізувати з різноманітним взуттям – від базових кросівок до стильних босоніжок.
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Боксерські шорти
Ці шорти натхненні спортивним стилем вже давно завоювали популярність модниць, які без вагань їх можуть поєднати з кросівками та в’єтнамками на підборах. Сучасні боксерські шорти мають приємну до тіла тканину й гарно поєднуються з футболками та сорочками.
Модні шорти на літо / Фото Pexels
Бермуди
Короткі шорти вважаються моветоном, тому без вагань цього літа варто обирати подовжені шорти бермуди. Вони зручні та комфортні завдяки вільному крою. Носити їх варто з топами, сандалями на підборах чи балетками Мері Джейн.
Стильні шорти на літо / Фото Pexels
Костюмні шорти
Шорти ідеально впишуться в діловий гардероб. Поєднувати їх можна з блузами, сорочками, топами, жакетами та жилетками. Модниці стилізують їх з туфлями на підборах, щоб створити елегантний та красивий образ.
Модні шорти на літо / Фото Pexels
До слова, купальники, які були популярними в 50-х роках, знову повертаються в моду цього літа. Їх носять такі зірки, як Кайлі Дженнер та Дуа Ліпа. Як виглядає модний купальник на літо – дивіться у нашому матеріалі.