Ідеальні стрижки на 2025 рік: це наймодніші варіанти

У літню пору багато дівчат обирають для себе прості й зручні зачіски. Тепер мода йде не лише на красу, але й на легку укладку, яка не потребує багато зусиль. Трендові стрижки на 2025 рік мають ефектний та стильний вигляд.

Стрижка завжди відповідає за прояв індивідуальності, тому радимо обирати той варіант, який буде личити вашому стилю й обличчю, пише 24 Канал з посиланням на Refinery29.

Вкорочений боб

Така стрижка доходить до лінії підборіддя, а ззаду лінія волосся вигинається аж під потилицю. Вкорочений боб створює таку форму, яку можна вкладати різними способами. Перукарі радять носити таку зачіску з бічним проділом, зачісувати назад за допомогою гелю чи заправляти за вуха.

Біксі

Ця стрижка є чимось середнім між бобом та піксі. Вона чудово підходить для тих, хто хоче мати рухливі пасма й коротке волосся. Стрижки біксі можна надати бажаної форми завдяки засобам для стайлінгу.

Каскад середньої довжини

Каскадна стрижка мала велику популярність у 90-х роках, оскільки тоді всі любили зачіски з додатковим об’ємом. Каскад на середній довжині волосся має природний та невимушений вигляд. Найкраща довжина – по плече чи трішки довше. Якщо хочеться укладки, то можна зробити натуральні хвильки.

Мікроконтурна стрижка

Така зачіска є ще однією формою стрижки піксі. Вона має гострі текстуровані кінчики й нашарування пасм навколо обличчя. Ця стрижка є сміливою й має небанальну форму, однак виглядає досить красиво на жінках, які люблять коротке волосся.

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