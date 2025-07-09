Наймодніші кольори цього сезону: не пропустіть тренди літа 2025
- Масляний жовтий, шоколадний, небесно-блакитний, рожевий, і всі відтінки зеленого є модними кольорами літа 2025 року.
- Небесно-голубий та зелений кольори варто використовувати не тільки в одязі, а й додавати до образу через аксесуари.
Саме влітку настає чудовий час, аби поекспериментувати з гардеробом. Варто спробувати не тільки нові фасони, а й приміряти різні кольори.
Цьогоріч в моді абсолютно неочікувані відтінки. Деякі з цих кольорів уже активно використовують модниці та діляться цими образами в Instagram, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Масляний жовтий
Саме масляний жовтий можна назвати головним трендом літа 2025. Він став чудовою альтернативою звичному бежевому.
Шоколадний
Шоколадний змістив з п'єдесталу чорний. Не дивно, адже саме цей відтінок прекрасно підходить під загорілу шкіру.
Небесно-блакитний
У базову капсулу обов'язково варто додати сорочку небесно-голубого кольору. Адже вона стане чудовим доповненням багатьох образів.
Рожевий
Саме рожевий є синонімом літніх заходів сонця. Недарма в моду увійшов ніжний відтінок цього кольору.
Зелений
Трендовими є усі відтінки зеленого. Не бійтесь додати у гардероб багато цього кольору. Гарно виглядатимуть речі у відтінках від ніжного фісташкового до насиченого трав'яного.
Зверніть увагу! Цьогоріч небесно-голубий та зелений є трендами не тільки в одязі. Модними також є аксесуари у цих кольорах.