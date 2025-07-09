В этом году в моде совершенно неожиданные оттенки. Некоторые из этих цветов уже активно используют модницы и делятся этими образами в Instagram, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Масляный желтый

Именно масляный желтый можно назвать главным трендом лета 2025 года. Он стал отличной альтернативой привычному бежевому.

Шоколадный

Шоколадный сместил с пьедестала черный. Неудивительно, ведь именно этот оттенок прекрасно подходит под загорелую кожу.

Небесно-голубой

В базовую капсулу обязательно стоит добавить рубашку небесно-голубого цвета. Ведь она станет прекрасным дополнением многих образов.

Розовый

Именно розовый является синонимом летних закатов солнца. Не зря в моду вошел нежный оттенок этого цвета.

Зеленый

Трендовыми являются все оттенки зеленого. Не бойтесь добавить в гардероб много этого цвета. Хорошо будут смотреться вещи в оттенках от нежного фисташкового до насыщенного травяного.

Обратите внимание! В этом году небесно-голубой и зеленый являются трендами не только в одежде. Модными также являются аксессуары в этих цветах.