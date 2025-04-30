"Butter yellow" это достаточно универсальный оттенок. Он прекрасно подойдет даже для тех, кому нужно придерживаться строгого дресс-кода, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Как выглядит "butter yellow" на ногтях
Этот цвет смотрится красиво на абсолютно любой длине ногтей. Не играет весомую роль и форма.
Чтобы сделать такой маникюр более интересным, можно украсить ногти с помощью:
- рисунков;
- блесток;
- стразов;
- объемных фигурок.
Также "butter yellow" станет отличной альтернативой белому цвету во френче. Благодаря этому оттенку, такой маникюр будет выглядеть по-настоящему весенним.
Необязательно использовать этот цвет только в маникюре. Он также хорошо подойдет для летнего педикюра.
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