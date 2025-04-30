"Butter yellow" це достатньо універсальний відтінок. Він прекрасно підійде навіть для тих, кому потрібно дотримуватись суворого дрескоду, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Як виглядає "butter yellow" на нігтях
Цей колір виглядає гарно на абсолютно будь-якій довжині нігтів. Не граю вагому роль і форма.
Щоб зробити такий манікюр цікавішим, можна прикрасити нігті за допомогою:
- малюнків;
- блискіток;
- стразів;
- об'ємних фігурок.
Також "butter yellow" стане чудовою альтернативою білому кольору у френчі. Завдяки цьому відтінку, такий манікюр виглядатиме по-справжньому весняним.
Необов'язково використовувати цей колір лише у манікюрі. Він також добре підійде для літнього педикюру.
Нагадаємо! Раніше ми розповідали скільки можна носити гель-лак на нігтях на ногах.