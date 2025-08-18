Цього сезону найкращі ідеї осіннього макіяжу демонструють справжній баланс: від матової шкіри з контрольованим сяйвом до яскравих тіней для очей із стратегічним блиском.

Професійні візажисти рекомендують забути про мінімалістичний макіяж цього сезону та готуватися до повного гламуру, передає 24 Канал із посиланням на Glamour.

Який макіяж у моді восени 2025 року?

Оксамитова шкіра

Обирайте восени матовий макіяж / Фото @gilbert_soliz

Матовий макіяж знову у моді, але тепер він набагато природніший на вигляд. Забудьте про пересушену, "замуровану" шкіру – зараз у тренді м'яке, гладке покриття з легким здоровим сяйвом.

Шкіра має бути доглянутою на вигляд: рівний тон, трохи розмиті контури, але без надмірного блиску. Це не про щільний тональний крем і багато пудри – навпаки, важлива легкість і природність.

"Морозний" погляд

Морозні тіні для повік знову популярні / Фото harpersbazaar

Тренд з 2000-х повертається у більш сучасному стилі. Тоді всі носили блискучі, "морозні" тіні для повік. Візажисти радять наносити легкі, прозорі відтінки рожевого, сріблястого або сірого та поєднувати їх із яскравою підводкою. Це надає образу свіжості та трохи ностальгії, але з модним акцентом. Такий ефект можна зробити і на губах – просто нанести помаду, а зверху блиск. Як наслідок – отримаєте перламутрове сяйво.

Блискучі повіки

Очі цієї осені мають сяяти / Фото @gilbert_soliz

Цього сезону ми прощаємося з тінями в стилі "макіяж без макіяжу".Очі мають ніжно мерехтіти, ніби вологі, з перламутровими відблисками і сатиновою текстурою, що переливаються на світлі.

Але й тим, хто любить мінімалізм у макіяжі, не варто хвилюватися. Іридесцентний ефект зараз використовують дуже делікатно – наприклад, легке сяйво у внутрішньому куточку ока або глянцевий фініш на одноколірних тінях.

Графічна романтика

Як наносити підводку у 2025 році / Фото @gilbert_soliz

Підводка тепер не про чіткість, а про м'якість і креатив. Це можуть бути стрілки, графічні лінії в незвичних місцях чи навіть малюнки з "пробілами", але злегка розтушовані, ніби трохи розмиті.

Секрет образу – поєднання чітких форм із ніжними текстурами. Експерти радять використовувати тіні-олівець: нанести їх у куточку ока і розтушувати у напрямку до скроні.

Теплі відтінки

Скарлетт Йоганссон у відтінках осені 2025 року: дивіться фото

Цієї осені в моді теплі, насичені кольори – теракота, ягідний, іржаво-червоний, глиняний і темна журавлина. Вони пасують будь-якому відтінку шкіри і додають глибини макіяжу, не перевантажуючи обличчя.

Щоб доповнити образ, підведіть очі коричневою підводкою й нанесіть багато туші.

Чіткий контур губ

Чітко окреслені губи як у Зендаї: дивіться фото

Губи з чітким контуром повертаються. Цієї осені популярний стиль 90-х – коли губи окреслені олівцем, заповнені матовою помадою, а краї трохи розтушовані.

Для кращого ефекту обирайте відтінки з 90-х: рожеве дерево, шоколад або приглушений рожево-ліловий.

Гранж-гламур

Восени 2025 року пануватиме сміливий макіяж очей / Фото @lauren_damelio

Макіяж очей стає більш зухвалим. У тренді – димчаста підводка вздовж лінії вій, поєднана з об'ємними віями.

Це сучасний погляд на стиль 90-х. Образ доповнюють трохи розтріпані, але природні брови й "розпатлані" вії – усе разом має злегка недбалий, але дуже стильний вигляд.