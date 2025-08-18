Тренды макияжа осени 2025: что будет в моде в этом году
- Осенний макияж осенью 2025 года делает акцент на бархатной коже, "морозном" взгляде с блестящими тенями, теплых оттенках и четких контурах губ.
- Тренды осени включают графические подводки, гранж-гламур с дымчатыми подводками и насыщенными цветами, добавляющими глубины макияжу.
В этом сезоне лучшие идеи осеннего макияжа демонстрируют настоящий баланс: от матовой кожи с контролируемым сиянием до ярких теней для глаз со стратегическим блеском.
Профессиональные визажисты рекомендуют забыть о минималистичном макияже в этом сезоне и готовиться к полному гламуру, передает 24 Канал со ссылкой на Glamour.
Какой макияж в моде осенью 2025 года?
Бархатная кожа
Выбирайте осенью матовый макияж / Фото @gilbert_soliz
Матовый макияж снова в моде, но теперь он гораздо более естественный на вид. Забудьте о пересушенной, "замурованной" коже – сейчас в тренде мягкое, гладкое покрытие с легким здоровым сиянием.
Кожа должна быть ухоженной на вид: ровный тон, немного размытые контуры, но без чрезмерного блеска. Это не про плотный тональный крем и много пудры – наоборот, важна легкость и естественность.
"Морозный" взгляд
Морозные тени для век снова популярны / Фото harpersbazaar
Тренд из 2000-х возвращается в более современном стиле. Тогда все носили блестящие, "морозные" тени для век. Визажисты советуют наносить легкие, прозрачные оттенки розового, серебристого или серого и сочетать их с яркой подводкой. Это придает образу свежести и немного ностальгии, но с модным акцентом. Такой эффект можно сделать и на губах – просто нанести помаду, а сверху блеск. Как следствие – получите перламутровое сияние.
Блестящие веки
Глаза этой осенью должны сиять / Фото @gilbert_soliz
В этом сезоне мы прощаемся с тенями в стиле "макияж без макияжа" Глаза должны нежно мерцать, будто влажные, с перламутровыми бликами и сатиновой текстурой, переливающихся на свету.
Но и тем, кто любит минимализм в макияже, не стоит волноваться. Иридесцентный эффект сейчас используют очень деликатно – например, легкое сияние во внутреннем уголке глаза или глянцевый финиш на одноцветных тенях.
Графическая романтика
Как наносить подводку в 2025 году / Фото @gilbert_soliz
Подводка теперь не о четкости, а о мягкости и креативе. Это могут быть стрелки, графические линии в необычных местах или даже рисунки с "пробелами", но слегка растушеванные, будто немного размытые.
Секрет образа – сочетание четких форм с нежными текстурами. Эксперты советуют использовать тени-карандаш: нанести их в уголке глаза и растушевать по направлению к виску.
Теплые оттенки
Скарлетт Йоханссон в оттенках осени 2025 года: смотрите фото
Этой осенью в моде теплые, насыщенные цвета – терракота, ягодный, ржаво-красный, глиняный и темная клюква. Они подходят любому оттенку кожи и добавляют глубины макияжу, не перегружая лицо.
Чтобы дополнить образ, подведите глаза коричневой подводкой и нанесите много туши.
Четкий контур губ
Четко очерченные губы как у Зендаи: смотрите фото
Губы с четким контуром возвращаются. Этой осенью популярен стиль 90-х – когда губы очерчены карандашом, заполнены матовой помадой, а края немного растушеваны.
Для лучшего эффекта выбирайте оттенки из 90-х: розовое дерево, шоколад или приглушенный розово-лиловый.
Гранж-гламур
Осенью 2025 года будет царить смелый макияж глаз / Фото @lauren_damelio
Макияж глаз становится более дерзким. В тренде – дымчатая подводка вдоль линии ресниц, совмещенная с объемными ресницами.
Это современный взгляд на стиль 90-х. Образ дополняют немного растрепанные, но естественные брови и "растрепанные" ресницы – все вместе выглядит слегка небрежно, но очень стильно.
