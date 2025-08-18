В этом сезоне лучшие идеи осеннего макияжа демонстрируют настоящий баланс: от матовой кожи с контролируемым сиянием до ярких теней для глаз со стратегическим блеском.

Профессиональные визажисты рекомендуют забыть о минималистичном макияже в этом сезоне и готовиться к полному гламуру, передает 24 Канал со ссылкой на Glamour.

Какой макияж в моде осенью 2025 года?

Бархатная кожа

Выбирайте осенью матовый макияж / Фото @gilbert_soliz

Матовый макияж снова в моде, но теперь он гораздо более естественный на вид. Забудьте о пересушенной, "замурованной" коже – сейчас в тренде мягкое, гладкое покрытие с легким здоровым сиянием.

Кожа должна быть ухоженной на вид: ровный тон, немного размытые контуры, но без чрезмерного блеска. Это не про плотный тональный крем и много пудры – наоборот, важна легкость и естественность.

"Морозный" взгляд

Морозные тени для век снова популярны / Фото harpersbazaar

Тренд из 2000-х возвращается в более современном стиле. Тогда все носили блестящие, "морозные" тени для век. Визажисты советуют наносить легкие, прозрачные оттенки розового, серебристого или серого и сочетать их с яркой подводкой. Это придает образу свежести и немного ностальгии, но с модным акцентом. Такой эффект можно сделать и на губах – просто нанести помаду, а сверху блеск. Как следствие – получите перламутровое сияние.

Блестящие веки

Глаза этой осенью должны сиять / Фото @gilbert_soliz

В этом сезоне мы прощаемся с тенями в стиле "макияж без макияжа" Глаза должны нежно мерцать, будто влажные, с перламутровыми бликами и сатиновой текстурой, переливающихся на свету.

Но и тем, кто любит минимализм в макияже, не стоит волноваться. Иридесцентный эффект сейчас используют очень деликатно – например, легкое сияние во внутреннем уголке глаза или глянцевый финиш на одноцветных тенях.

Графическая романтика

Как наносить подводку в 2025 году / Фото @gilbert_soliz

Подводка теперь не о четкости, а о мягкости и креативе. Это могут быть стрелки, графические линии в необычных местах или даже рисунки с "пробелами", но слегка растушеванные, будто немного размытые.

Секрет образа – сочетание четких форм с нежными текстурами. Эксперты советуют использовать тени-карандаш: нанести их в уголке глаза и растушевать по направлению к виску.

Теплые оттенки

Скарлетт Йоханссон в оттенках осени 2025 года: смотрите фото

Этой осенью в моде теплые, насыщенные цвета – терракота, ягодный, ржаво-красный, глиняный и темная клюква. Они подходят любому оттенку кожи и добавляют глубины макияжу, не перегружая лицо.

Чтобы дополнить образ, подведите глаза коричневой подводкой и нанесите много туши.

Четкий контур губ

Четко очерченные губы как у Зендаи: смотрите фото

Губы с четким контуром возвращаются. Этой осенью популярен стиль 90-х – когда губы очерчены карандашом, заполнены матовой помадой, а края немного растушеваны.

Для лучшего эффекта выбирайте оттенки из 90-х: розовое дерево, шоколад или приглушенный розово-лиловый.

Гранж-гламур

Осенью 2025 года будет царить смелый макияж глаз / Фото @lauren_damelio

Макияж глаз становится более дерзким. В тренде – дымчатая подводка вдоль линии ресниц, совмещенная с объемными ресницами.

Это современный взгляд на стиль 90-х. Образ дополняют немного растрепанные, но естественные брови и "растрепанные" ресницы – все вместе выглядит слегка небрежно, но очень стильно.