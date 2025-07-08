Вместо того чтобы мицелляркой пытаться все стереть и переделать, можно воспользоваться секретами визажистов. Мастера умудряются исправить свои ошибки буквально несколькими простыми движениями, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Для того чтобы исправить ситуацию, вам понадобится только один девайс – щеточка для ресниц и бровей. С помощью этого инструмента можно подровнять стрелки, улучшить тон и убрать тушь, что осыпалась.
Как убрать следы от туши
Подождите пока тушь немного высохнет. Затем припудрите место загрязнения. Далее очистите эту зону с помощью щеточки для ресниц и бровей.
Как можно подкорректировать тональную основу
Иногда после нанесения тональной основы на коже становятся заметными все недостатки. В частности, шелушение. Избавиться от этого легко.
Для этого необходимо:
- на участок кожи, где видно шелушение нанести немного увлажняющего средства;
- помассировать эту точку щеточкой;
- после этого протереть эту зону ватным диском или салфеткой и только потом восстановить тон.
Как подправить стрелки
Подправить стрелочки можно легко. Для этого необходимо подкорректировать кончики с помощью щеточки. Просто "подотрите" их в нужном месте.
Лайфхак! Сделать стрелочку ровной можно с помощью небольшого количества консилера и косой кисточки.