Вместо того чтобы мицелляркой пытаться все стереть и переделать, можно воспользоваться секретами визажистов. Мастера умудряются исправить свои ошибки буквально несколькими простыми движениями, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Для того чтобы исправить ситуацию, вам понадобится только один девайс – щеточка для ресниц и бровей. С помощью этого инструмента можно подровнять стрелки, улучшить тон и убрать тушь, что осыпалась.

Как убрать следы от туши

Подождите пока тушь немного высохнет. Затем припудрите место загрязнения. Далее очистите эту зону с помощью щеточки для ресниц и бровей.

Как можно подкорректировать тональную основу

Иногда после нанесения тональной основы на коже становятся заметными все недостатки. В частности, шелушение. Избавиться от этого легко.

Для этого необходимо:

на участок кожи, где видно шелушение нанести немного увлажняющего средства;

помассировать эту точку щеточкой;

после этого протереть эту зону ватным диском или салфеткой и только потом восстановить тон.

Как подправить стрелки

Подправить стрелочки можно легко. Для этого необходимо подкорректировать кончики с помощью щеточки. Просто "подотрите" их в нужном месте.

Лайфхак! Сделать стрелочку ровной можно с помощью небольшого количества консилера и косой кисточки.