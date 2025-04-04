Ці речі ідеально впишуться в будь-який гардероб й допоможуть стильно виглядати в теплий сезон, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Верхній одяг

Замість класичних тренчів, цієї весни можна звернути увагу на цікаві парки, вітрівки, плащі та анораки.

Красиві речі на весняну пору
Красиві речі на весняну пору / Фото Cosmopolitan

Актуальний принт

Принт в горошок повертається цього року, тож ми точно будемо бачити його всюди. Радимо обирати сукню, спідницю чи блузу в горошок.

Красиві речі на весняну пору
Красиві речі на весняну пору / Фото Cosmopolitan

Штанний костюм

Тренд на приталені жакети починає втрачати оберти, оскільки на заміну їм прийде розслаблений оверсайзний маскулінний костюм, який на подіумах носили з гострими краватками й стриманими сорочками.

Красиві речі на весняну пору
Красиві речі на весняну пору / Фото Cosmopolitan

Повернення balletcore

Легінси, боді, гетри й топи на зав’язках дизайнери вирішили декорувати шовковими стрічками й додати до цього стилю прозорі спідниці.

Красиві речі на весняну пору
Красиві речі на весняну пору / Фото Cosmopolitan

Будуарна естетика

Сукні в білизняному стилі з нами надовго, а ще красиві прозорі халати, делікатна вишивка, шовк та костюми на вихід у піжамному стилі з атласу. Цей тренд – фаворит багатьох на нинішню весну.

Красиві речі на весняну пору
Красиві речі на весняну пору / Фото Cosmopolitan

Весняно-літній сезон взуття характеризується класичним мінімалізмом, ретроестетикою, нейтральними відтінками та виразними акцентами. У нашому матеріалі ми розповіли, яке саме взуття варто обирати навесні 2025 року.