Эти вещи идеально впишутся в любой гардероб и помогут стильно выглядеть в теплый сезон, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Верхняя одежда

Вместо классических тренчей, этой весной можно обратить внимание на интересные парки, ветровки, плащи и анораки.



Красивые вещи на весеннюю пору / Фото Cosmopolitan

Актуальный принт

Принт в горошек возвращается в этом году, поэтому мы точно будем видеть его повсюду. Советуем выбирать платье, юбку или блузу в горошек.



Красивые вещи на весеннюю пору / Фото Cosmopolitan

Брючный костюм

Тренд на приталенные жакеты начинает терять обороты, поскольку на замену им придет расслабленный оверсайзный маскулинный костюм, который на подиумах носили с острыми галстуками и сдержанными рубашками.



Красивые вещи на весеннюю пору / Фото Cosmopolitan

Возвращение balletcore

Леггинсы, боди, гетры и топы на завязках дизайнеры решили декорировать шелковыми лентами и добавить к этому стилю прозрачные юбки.



Красивые вещи на весеннюю пору / Фото Cosmopolitan

Будуарная эстетика

Платья в бельевом стиле с нами надолго, а еще красивые прозрачные халаты, деликатная вышивка, шелк и костюмы на выход в пижамном стиле из атласа. Этот тренд – фаворит многих на нынешнюю весну.



Красивые вещи на весеннюю пору / Фото Cosmopolitan

Весенне-летний сезон обуви характеризуется классическим минимализмом, ретроэстетикой, нейтральными оттенками и выразительными акцентами. В нашем материале мы рассказали, какую именно обувь стоит выбирать какую именно обувь стоит выбирать весной 2025 года.