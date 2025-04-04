5 гарячих трендів весни, які мають бути в гардеробі у кожної дівчини
- Цієї весни актуальні верхній одяг, як парки, вітрівки, плащі та анораки, принт в горошок, оверсайзні маскулінні костюми, balletcore та будуарна естетика.
- Весняно-літній сезон взуття характеризується класичним мінімалізмом, ретроестетикою, нейтральними відтінками та виразними акцентами.
Цієї весни в моді буде кілька трендових речей, які моментально зроблять образ актуальним та функціональним. Нас чекає різноманіття фактур, силуетів та кольорів. Якщо ви починаєте оновлювати гардероб й не знаєте з чого почати, тоді радимо звернути увагу на кілька трендових позицій.
Ці речі ідеально впишуться в будь-який гардероб й допоможуть стильно виглядати в теплий сезон, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Верхній одяг
Замість класичних тренчів, цієї весни можна звернути увагу на цікаві парки, вітрівки, плащі та анораки.
Красиві речі на весняну пору / Фото Cosmopolitan
Актуальний принт
Принт в горошок повертається цього року, тож ми точно будемо бачити його всюди. Радимо обирати сукню, спідницю чи блузу в горошок.
Красиві речі на весняну пору / Фото Cosmopolitan
Штанний костюм
Тренд на приталені жакети починає втрачати оберти, оскільки на заміну їм прийде розслаблений оверсайзний маскулінний костюм, який на подіумах носили з гострими краватками й стриманими сорочками.
Красиві речі на весняну пору / Фото Cosmopolitan
Повернення balletcore
Легінси, боді, гетри й топи на зав’язках дизайнери вирішили декорувати шовковими стрічками й додати до цього стилю прозорі спідниці.
Красиві речі на весняну пору / Фото Cosmopolitan
Будуарна естетика
Сукні в білизняному стилі з нами надовго, а ще красиві прозорі халати, делікатна вишивка, шовк та костюми на вихід у піжамному стилі з атласу. Цей тренд – фаворит багатьох на нинішню весну.
Красиві речі на весняну пору / Фото Cosmopolitan
Весняно-літній сезон взуття характеризується класичним мінімалізмом, ретроестетикою, нейтральними відтінками та виразними акцентами. У нашому матеріалі ми розповіли, яке саме взуття варто обирати навесні 2025 року.