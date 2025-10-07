Восени з’явився новий тренд на чубчик в стилі Джейн Біркін. Чубчик акторки й співачки, який вона носила в молодості у 70-х роках – знову актуальний. Спробувати чубчик знаменитості вирішили навіть відомі зірки.

Підтвердили новий б’юті-хіт осені Демі Мур, Дженніфер Лоуренс, Кортні Кардашян й багато інших, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Як виглядає чубчик Біркін?

Чубчик приваблює багатьох своєю недосконалістю. Він має дещо скуйовджену текстуру й довжину, яка вдало поєднується з іншою частиною волосся. Така легкість надає зачісці позачасового характеру, а особливість полягає в тому, що вона підходить різним типам волосся й довжині.

Класичні чубчики вимагають точності в стрижці й щоденного укладання, а от чубчик Біркін вже має дещо практичніший вигляд. Універсальність полягає в тому, що стрижка добре обрамляє обличчя, пом’якшує грубі лінії й візуально омолоджує.

Акторка Дженніфер Лоуренс з чубчиком з’явилася на фестивалі Sundance, а потім на показі мод Dior у Парижі. Чубчик Біркін ідеально поєднувався з її довгим волоссям. Демі Мур також додала елегантності своєму фірмовому образу завдяки чубчику Birkin. Кортні Кардашян обрала м'якший, коротший варіант, а от Лейтон Містер підкреслила природний та невимушений ефект.

Стилісти прогнозують, що чубчик Біркін стане тією стрижкою, яку ми будемо бачити все частіше. Саме ця зачіска є не швидкоплинним трендом, а поверненням до класики, яка виглядає так само сучасно, як і пів століття тому.

Окрім чубчика Біркін, цієї осені в моді також рваний чубчик, пише Vogue. Такий варіант чудово підкреслює риси обличчя й додає ефект повітряності. Стилісти кажуть, що чубчик пасує до середнього й довгого волосся та будь-якої форми обличчя. А от його перевагою є те, що він легко вкладається.

Які стрижки зроблять обличчя худішим?