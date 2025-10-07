Осенью появился новый тренд на челку в стиле Джейн Биркин. Челка актрисы и певицы, которую она носила в молодости в 70-х годах, снова актуальна. Попробовать челку знаменитости решили даже известные звезды.

Подтвердили новый бьюти-хит осени Деми Мур, Дженнифер Лоуренс, Кортни Кардашян и многие другие, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Как выглядит челка Биркин?

Челка привлекает многих своим несовершенством. Она имеет несколько взъерошенную текстуру и длину, которая удачно сочетается с остальной частью волос. Такая легкость придает прическе вневременного характера, а особенность заключается в том, что она подходит разным типам волос и длине.

Классические челки требуют точности в стрижке и ежедневной укладки, а вот челка Биркин уже имеет несколько более практичный вид. Универсальность заключается в том, что стрижка хорошо обрамляет лицо, смягчает грубые линии и визуально омолаживает.

Актриса Дженнифер Лоуренс с челкой появилась на фестивале Sundance, а затем на показе мод Dior в Париже. Челка Биркин идеально сочеталась с ее длинными волосами. Деми Мур также добавила элегантности своему фирменному образу благодаря челке Birkin. Кортни Кардашян выбрала более мягкий, короткий вариант, а вот Лейтон Мистер подчеркнула естественный и непринужденный эффект.

Стилисты прогнозируют, что челка Биркин станет той стрижкой, которую мы будем видеть все чаще. Именно эта прическа является не мимолетным трендом, а возвращением к классике, которая выглядит так же современно, как и полвека назад.

Кроме челки Биркин, этой осенью в моде также рваная челка, пишет Vogue. Такой вариант прекрасно подчеркивает черты лица и добавляет эффект воздушности. Стилисты говорят, что челка подходит к средним и длинным волосам и любой форме лица. А вот ее преимуществом является то, что она легко укладывается.

