Челка Биркин возвращается в моду: выглядит лучше, чем когда-либо
- Челка в стиле Джейн Биркин снова в моде этой осенью, и даже известные звезды, такие как Деми Мур и Дженнифер Лоуренс, уже попробовали ее.
- Челка Биркин имеет несовершенную текстуру, которая подходит для разных типов волос, и придает прическе вневременного характера, обрамляя лицо и омолаживая его.
Осенью появился новый тренд на челку в стиле Джейн Биркин. Челка актрисы и певицы, которую она носила в молодости в 70-х годах, снова актуальна. Попробовать челку знаменитости решили даже известные звезды.
Подтвердили новый бьюти-хит осени Деми Мур, Дженнифер Лоуренс, Кортни Кардашян и многие другие, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.
Как выглядит челка Биркин?
Челка привлекает многих своим несовершенством. Она имеет несколько взъерошенную текстуру и длину, которая удачно сочетается с остальной частью волос. Такая легкость придает прическе вневременного характера, а особенность заключается в том, что она подходит разным типам волос и длине.
Классические челки требуют точности в стрижке и ежедневной укладки, а вот челка Биркин уже имеет несколько более практичный вид. Универсальность заключается в том, что стрижка хорошо обрамляет лицо, смягчает грубые линии и визуально омолаживает.
Актриса Дженнифер Лоуренс с челкой появилась на фестивале Sundance, а затем на показе мод Dior в Париже. Челка Биркин идеально сочеталась с ее длинными волосами. Деми Мур также добавила элегантности своему фирменному образу благодаря челке Birkin. Кортни Кардашян выбрала более мягкий, короткий вариант, а вот Лейтон Мистер подчеркнула естественный и непринужденный эффект.
Стилисты прогнозируют, что челка Биркин станет той стрижкой, которую мы будем видеть все чаще. Именно эта прическа является не мимолетным трендом, а возвращением к классике, которая выглядит так же современно, как и полвека назад.
Кроме челки Биркин, этой осенью в моде также рваная челка, пишет Vogue. Такой вариант прекрасно подчеркивает черты лица и добавляет эффект воздушности. Стилисты говорят, что челка подходит к средним и длинным волосам и любой форме лица. А вот ее преимуществом является то, что она легко укладывается.
Какие стрижки сделают лицо худее?
Стрижки, которые сделают лицо визуально худее – это удлиненный боб, прическа со слоями, удлиненная челка.
Рекомендуемые цвета волос – золотисто-медный, глубокий каштановый, медовый блонд, норковый мокко, черепаховый каштан, эспрессо-каштан.
Частые вопросы
Что такое челка Биркин и почему она стала популярной?
Челка Биркин привлекает своим несовершенством и имеет несколько взъерошенную текстуру. Она удачно сочетается с остальной частью волос, придавая прическе вневременной характер. Челка подходит разным типам волос и длине, что делает ее универсальной. Она обрамляет лицо, смягчает грубые линии и визуально омолаживает.
Какие знаменитости выбрали челку Биркин в этом сезоне?
Дженнифер Лоуренс, Деми Мур и Кортни Кардашьян выбрали челку Биркин. Дженнифер Лоуренс появилась с ней на фестивале Sundance и показе мод Dior в Париже, а Деми Мур добавила элегантности своему фирменному образу. Кортни Кардашьян выбрала более мягкий, короткий вариант.
Какие еще прически будут популярными осенью?
Кроме челки Биркин, этой осенью в моде также рваная челка, которая подчеркивает черты лица и добавляет эффект воздушности. Стилисты рекомендуют ее для средних и длинных волос и любой формы лица. Также популярными остаются удлиненный боб, прическа со слоями и удлиненная челка.