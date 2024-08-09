У віці 38 років одна жінка переїхала до такого будинку, вирішивши жити життям літньої людини. Чому вона ухвалила таке рішення, розповідаємо далі.

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Як 38-річна жінка оселилась в будинку для літніх людей

Сценаристка з Китаю на прізвище Ян переїхала до будинку для літніх людей та каже, що це досвід, який допоміг їй відновитися та знайти натхнення.

Ян ділиться, що 11 років працювала в Пекіні, далеко від рідного міста та родини. Складний робочий графік вплинув на її здоров'я і після того, як минулого року вона через виснаження потрапила на місяць до лікарні, жінка вирішила змінити підхід до свого життя.

Шукаючи тихе й спокійне місце, де вона могла б сповільнитися й відновитися, жінка відхилила запрошення родичів й обрала будинок для літніх людей.

У моєму стані мені було б складно жити з ними, оскільки мені доводилося б щодня рано вставати. Через мій слабкий психічний стан мене б також будив найменший шум,

– пояснює свій вибір Ян.

Натомість вона звернула увагу на будинок для літніх людей, який привабив китаянку впорядкованим розкладом дня, простим харчуванням та медичним наглядом.

Установа, яку обрала жінка, розташована поблизу саду з фруктовими деревами, а також поряд з фермою, на якій мешкають різні тварини.

У результаті жінка залишилась у будинку на 3 місяці. Цей час коштував їй приблизно 6000 юанів (близько 34 000 гривень).

Я очікувала, що моє пересування буде обмеженим, що життя там буде нудним, що я просто лежатиму на своєму ліжку,

– розповідає китаянка.

Однак в реальності все виявилось інакше. Вона відкрила для себе людей похилого віку з іншого боку. Вони мають веселу та енергійну сторону, тож були раді доєднуватися до різноманітних заходів.

Багато хто з мешканців будинку також прагнув поспілкуватися з Ян та розповісти їй про своє життя. Енергія цих людей допомогла відновитися жінці та навіть надихнула її – вона задокументувала життя понад 100 мешканців будинку, щоб розповісти їхні історії світові.