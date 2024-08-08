Скільки часу подружжя провело у будинку та колесах та чому сумує про тимчасову втрату свого фургона, розповідаємо далі.

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Як пара прожила майже 2000 днів у фургоні

Скарлет та її чоловік прожили у будинку на колесах майже 2000 днів. Однак на 1989 день їм довелося попрощатися зі своїм домом через поломку, не знаючи, коли вони побачать його наступного разу.

Пара була засмучена. І хоч у них вже траплялися подібні ситуації, ця виявилася найгіршою. Подружжя не уявляє, коли їхній фургон буде відремонтовано і чи це станеться взагалі.

Скарлет пояснює, що вони разом із двома котами жили в готелях три тижні, витративши всі свої "збереження на чорний день". Ситуація покращилася тільки тоді, коли їхні друзі запропонували парі тимчасово пожити у їхньому другому фургоні, в якому є все, що необхідно для життя в дорозі.

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Вони були в захваті від пропозиції, але для цього їм довелося проїхати 20 годин до Каліфорнії.

Хоч це не наш фургон, у ньому є все, що нам може знадобитися, і багато іншого. Це може звучати дивно, але життя має набагато більше сенсу, коли ми живемо у фургоні. Тут нам знадобилося близько години, щоб знову відчути себе як вдома,

– розповідає Скарлет.

Вона додає, що тільки після цього разом з чоловіком змогла видихнути й подивитися на майбутнє.

За словами жінки, наразі на ремонт їхнього будинку на колесах може піти 2 – 3 тижні. Якщо після цього ситуація не стане кращою, знадобляться зміни, на які доведеться витратити місяці. Однак подружжя не опускає руки та зберігає позитив, вірячи, що ще повернеться до своєї домівки.