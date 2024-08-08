Сколько времени супруги провели в доме и колесах и почему грустят о временной потере своего фургона, рассказываем далее.

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Как пара прожила почти 2000 дней в фургоне

Скарлет и ее муж прожили в доме на колесах почти 2000 дней. Однако на 1989 день им пришлось попрощаться со своим домом из-за поломки, не зная, когда они увидят его в следующий раз.

Пара была расстроена. И хоть у них уже случались подобные ситуации, эта оказалась самой худшей. Супруги не представляет, когда их фургон будет отремонтирован и произойдет ли это вообще.

Скарлет объясняет, что они вместе с двумя котами жили в отелях три недели, потратив все свои "сбережения на черный день". Ситуация улучшилась только тогда, когда их друзья предложили паре временно пожить в их втором фургоне, в котором есть все, что необходимо для жизни в дороге.

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Они были в восторге от предложения, но для этого им пришлось проехать 20 часов до Калифорнии.

Хоть это не наш фургон, в нем есть все, что нам может понадобиться, и многое другое. Это может звучать странно, но жизнь имеет гораздо больше смысла, когда мы живем в фургоне. Здесь нам понадобилось около часа, чтобы снова почувствовать себя как дома,

– рассказывает Скарлетт.

Она добавляет, что только после этого вместе с мужем смогла выдохнуть и посмотреть на будущее.

По словам женщины, сейчас на ремонт их дома на колесах может уйти 2 – 3 недели. Если после этого ситуация не станет лучше, понадобятся изменения, на которые придется потратить месяцы. Однако супруги не опускают руки и сохраняют позитив, веря, что еще вернутся в свой дом.