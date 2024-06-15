Однак виявляється, що є причини, чому не варто наносити косметику під час подорожей, особливо у літаку. Чим може зашкодити макіяж, розповідаємо далі.

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Чому не варто фарбуватися під час подорожі літаком

У тікток гуру по догляду за шкірою, що підписаний як @dthekorean, розповів, що не варто робити макіяж під час подорожей у літаку. Він наголосив, що натомість краще обирати зволожувальний крем.

Політ у літаку – це буквально одна з найгірших речей, які ви можете зробити зі своєю шкірою, тому не варто наносити ще й макіяж. Він висушить шкіру, і вона стане жирною, щоб компенсувати сухість. У результаті макіяж буде виглядати липким,

– пояснив експерт.

Як доглядати за шкірою під час подорожі літаком: дивіться відео

Він додав, що після польоту лице може виглядатимете тьмяним і безбарвним, тому що, перебуваючи на такій висоті, кров не припливає до обличчя у потрібній кількості. Виправити ситуацію ж можливо за допомогою пари присідань.

Блогер також зазначив, що під час подорожей літаком ми перебуваємо ще ближче до сонця, тож важливо носити сонцезахисний крем і закривати вікна, якщо це можливо. Щодо цього у коментарях погодилась з ним і колишня бортпровідниця, яка написала, що сонцезахисні засоби вкрай важливі під час перельотів.