Однако оказывается, что есть причины, почему не стоит наносить косметику во время путешествий, особенно в самолете. Чем может навредить макияж, рассказываем далее.

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Почему не стоит краситься во время путешествия самолетом

В тикток гуру по уходу за кожей, подписанный как @dthekorean, рассказал, что не стоит делать макияж во время путешествий в самолете. Он отметил, что вместо этого лучше выбирать увлажняющий крем.

Полет в самолете – это буквально одна из худших вещей, которые вы можете сделать со своей кожей, поэтому не стоит наносить еще и макияж. Он высушит кожу, и она станет жирной, чтобы компенсировать сухость. В результате макияж будет выглядеть липким,

– объяснил эксперт.

Как ухаживать за кожей во время путешествия самолетом: смотрите видео

Он добавил, что после полета лицо может выглядеть тусклым и бесцветным, потому что, находясь на такой высоте, кровь не приливает к лицу в нужном количестве. Исправить ситуацию же возможно с помощью пары приседаний.

Блогер также отметил, что во время путешествий самолетом мы находимся еще ближе к солнцу, поэтому важно носить солнцезащитный крем и закрывать окна, если это возможно. По этому поводу в комментариях согласилась с ним и бывшая бортпроводница, которая написала, что солнцезащитные средства крайне важны во время перелетов.