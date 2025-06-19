Цей тренд з TikTok небезпечний для вашої шкіри: забудьте про нього назавжди

Зараз в TikTok дуже популярною є порада про створення SPF-коктейлів. Американські дерматологи б'ють на сполох. Насправді ця рекомендація може дуже негативно вплинути на стан шкіри.

Використання SPF-коктейлів може призвести до гіперпігментації. Щобільше, це прискорює процес старіння шкіри, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.

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Що таке SPF Cocktailing

SPF Cocktailing – метод, який рекомендує змішувати крем SPF зі зволожувальним. Тобто, створюється своєрідний коктейль з доглядових засобів.



Чому SPF може стати неефективним / Фото Pexels

Як пояснюють блогери, таким чином можна уникнути відчуття плівки, яке виникає після нанесення SPF. Проте насправді, наслідком цього "коктейлю" стане зовсім інше.

Концентрація хімічних і фізичних фільтрів у кремі визначається вже на етапі розробки та тестування. Коли ви змішуєте SPF-крем з іншими продуктами, ви ніби розбавляєте його. Ви змінюєте загальну концентрацію фільтрів і гомогенність всієї суміші, тому вона втрачає свій захисний потенціал,

– стверджує хімікиня-косметологиня Кара Бонді.



Чому не можна змішувати свій крем з СПФ / Фото Pexels

Кара каже, що саме через втрату потенціалу сонцезахисний крем, фактично, не несе жодної користі. Щобільше, подальше використання такого засобу приведе до прискорення процесу старіння.

Зверніть увагу! Деякі блогери рекомендують змішувати бронзатор та хайлайтер з SPF. Здавалося б, таким чином звичайна косметика стає захисною і позитивно впливає на шкіру. Проте, хіміки не погоджуються з цією думкою. Вони навпаки, вважають, що завдяки цьому "коктейлю" шкіра буде ще більше схильна до гіперпігментації та опіків.