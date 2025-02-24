Чи варто віддавати шубу у хімчистку після закінчення зимового сезону

Зимовий сезон закінчується. Час поступово ховати найтепліші речі у шафу. Однак, перш ніж вони будуть складені, їх варто підготувати.

Зберігання шуби вдома та догляд за нею важливі для продовження терміну служби виробу, пише 24 Канал.

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Як підготувати шубу до нового сезону

Перед тим як складати шубу на літо, її потрібно обов’язково почистити. Це можна зробити в хімчистці або за допомогою спеціальних засобів. Чистка дозволяє позбутися пилу, бруду та сторонніх запахів.

Коли варто чистити шубу:

Якщо шуба використовувалась протягом сезону і на ній є сліди бруду або жиру, її слід обов'язково віддати в хімчистку перед тим як прибирати у шафу.

Проте, якщо шуба не має помітних забруднень, і ви не носили її дуже часто, можна звернутися до хімчистки уже перед початком сезону.



Як потрібно складати шубу / Фото Pexels

Зверніть увагу! У хімчистці ви можете не тільки очистити шубу і перевірити її стан. Також багато компаній надають послуги з реставрації та підшиття хутряних виробів.

Поради для правильного зберігання шуби:

Шубу слід зберігати в прохолодному, сухому місці, уникати прямих сонячних променів і вологи. Найкраще підходять шафи з вентиляцією. Для додаткового захисту можна використовувати спеціальний чохол для хутра, який дозволить шубі "дихати".



Чи варто віддавати шубу у хімчистку / Фото Pexels