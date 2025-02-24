Стоит ли отдавать шубу в химчистку после окончания зимнего сезона

Зимний сезон заканчивается. Время постепенно прятать самые теплые вещи в шкаф. Однако, прежде чем они будут сложены, их стоит подготовить.

Хранение шубы дома и уход за ней важны для продления срока службы изделия, пишет 24 Канал.

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Как подготовить шубу к новому сезону

Перед тем как складывать шубу на лето, ее нужно обязательно почистить. Это можно сделать в химчистке или с помощью специальных средств. Чистка позволяет избавиться от пыли, грязи и посторонних запахов.

Когда стоит чистить шубу:

Если шуба использовалась в течение сезона и на ней есть следы грязи или жира, ее следует обязательно отдать в химчистку перед тем как убирать в шкаф.

Однако, если шуба не имеет заметных загрязнений, и вы не носили ее очень часто, можно обратиться в химчистку уже перед началом сезона.



Как нужно складывать шубу / Фото Pexels

Обратите внимание! В химчистке вы можете не только очистить шубу и проверить ее состояние. Также многие компании предоставляют услуги по реставрации и подшивке меховых изделий.

Советы для правильного хранения шубы:

Шубу следует хранить в прохладном, сухом месте, избегать прямых солнечных лучей и влаги. Лучше всего подходят шкафы с вентиляцией. Для дополнительной защиты можно использовать специальный чехол для меха, который позволит шубе "дышать".



Стоит ли отдавать шубу в химчистку / Фото Pexels