Хранение шубы дома и уход за ней важны для продления срока службы изделия, пишет 24 Канал.
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Как подготовить шубу к новому сезону
Перед тем как складывать шубу на лето, ее нужно обязательно почистить. Это можно сделать в химчистке или с помощью специальных средств. Чистка позволяет избавиться от пыли, грязи и посторонних запахов.
Когда стоит чистить шубу:
- Если шуба использовалась в течение сезона и на ней есть следы грязи или жира, ее следует обязательно отдать в химчистку перед тем как убирать в шкаф.
- Однако, если шуба не имеет заметных загрязнений, и вы не носили ее очень часто, можно обратиться в химчистку уже перед началом сезона.
Как нужно складывать шубу / Фото Pexels
Обратите внимание! В химчистке вы можете не только очистить шубу и проверить ее состояние. Также многие компании предоставляют услуги по реставрации и подшивке меховых изделий.
Советы для правильного хранения шубы:
- Шубу следует хранить в прохладном, сухом месте, избегать прямых солнечных лучей и влаги. Лучше всего подходят шкафы с вентиляцией. Для дополнительной защиты можно использовать специальный чехол для меха, который позволит шубе "дышать".
Стоит ли отдавать шубу в химчистку / Фото Pexels
- Не храните шубу в пластике. Пластиковые пакеты могут создавать парниковый эффект, что приводит к повреждению меха, его деформации и появлению неприятного запаха. Лучше выбирать тканевый чехол.
- Всегда храните шубу на широкой вешалке, во избежание деформации изделия.
- Проводите периодический осмотр шубы на наличие повреждений или износа, особенно в районах с большими нагрузками, таких как манжеты или воротник. Если нужно, своевременно ремонтируйте или обновляйте мех.