Зберігання шуби вдома та догляд за нею важливі для продовження терміну служби виробу, пише 24 Канал.
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Як підготувати шубу до нового сезону
Перед тим як складати шубу на літо, її потрібно обов’язково почистити. Це можна зробити в хімчистці або за допомогою спеціальних засобів. Чистка дозволяє позбутися пилу, бруду та сторонніх запахів.
Коли варто чистити шубу:
- Якщо шуба використовувалась протягом сезону і на ній є сліди бруду або жиру, її слід обов'язково віддати в хімчистку перед тим як прибирати у шафу.
- Проте, якщо шуба не має помітних забруднень, і ви не носили її дуже часто, можна звернутися до хімчистки уже перед початком сезону.
Як потрібно складати шубу / Фото Pexels
Зверніть увагу! У хімчистці ви можете не тільки очистити шубу і перевірити її стан. Також багато компаній надають послуги з реставрації та підшиття хутряних виробів.
Поради для правильного зберігання шуби:
- Шубу слід зберігати в прохолодному, сухому місці, уникати прямих сонячних променів і вологи. Найкраще підходять шафи з вентиляцією. Для додаткового захисту можна використовувати спеціальний чохол для хутра, який дозволить шубі "дихати".
Чи варто віддавати шубу у хімчистку / Фото Pexels
- Не зберігайте шубу у пластику. Пластикові пакети можуть створювати парниковий ефект, що призводить до пошкодження хутра, його деформації та появи неприємного запаху. Краще вибирати тканинний чохол.
- Завжди зберігайте шубу на широкому вішаку, щоб уникнути деформації виробу.
- Проводьте періодичний огляд шуби на наявність пошкоджень чи зношування, особливо в районах з великими навантаженнями, таких як манжети чи комір. Якщо потрібно, своєчасно ремонтуйте або оновлюйте хутро.